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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۳:۰۸

خادمی در گفتگو با مهر:

پنج مسافر شناور غرق شده به بیمارستان منتقل شدند

پنج مسافر شناور غرق شده به بیمارستان منتقل شدند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پنج سرنشین شناور حادثه دیده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.

مجتبی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نجات یافتگان شناور حادثه دیده در آبهای هرمزگان گفت: پنج سرنشین تا کنون نجات یافته اند که برای درمان و ارائه خدمات پزشکی به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده اند.

وی عنوان کرد: حال یک نفر از سرنشینان خوب است که به صورت سرپایی در حال درمان است.

خادمی افزود: چهار مسافر دیگر شناور حادثه دیده بستری و تحت درمان تیمهای پزشکی هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: اورژانس و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی و پزشکی به حادثه دیدگان شناور غرق شده را دارد.

وی گفت: هنوز خبری موثقی در خصوص حال سایر مسافران شناور در دست نیست.

کد مطلب 1515175

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