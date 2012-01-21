پنج مسافر شناور غرق شده به بیمارستان منتقل شدند

مجتبی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت نجات یافتگان شناور حادثه دیده در آبهای هرمزگان گفت: پنج سرنشین تا کنون نجات یافته اند که برای درمان و ارائه خدمات پزشکی به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده اند.

وی عنوان کرد: حال یک نفر از سرنشینان خوب است که به صورت سرپایی در حال درمان است.

خادمی افزود: چهار مسافر دیگر شناور حادثه دیده بستری و تحت درمان تیمهای پزشکی هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: اورژانس و بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی و پزشکی به حادثه دیدگان شناور غرق شده را دارد.

وی گفت: هنوز خبری موثقی در خصوص حال سایر مسافران شناور در دست نیست.