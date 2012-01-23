اخبار کوتاه ورزشی از استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مباحث امنیتی و فیزیکی برای انجام دیدارهای مهم فوتبال لیگ برتر طی نشست مشترکی با حضور بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و سرهنگ سخاوتی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز، مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.



در جلسه ای که در دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در مجموعه انقلاب برگزار شد، بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان به همراه سرهنگ سخاوتی جانشین فرماندهی انتظامی البرز، مباحث امنیتی و حفاظت فیزیکی که در برگزاری و میزبانی هرچه بهتر مسابقات فوتبال لیگ برتر نقش بسزایی دارند با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند که در پایان مقرر شد تا استادیوم انقلاب را هرچه زودتر برای میزبانی مسابقات مهم فوتبال لیگ برتر آماده سازی کنند.



مسابقات تیراندازی با کمان جام پیامبر اعظم(ص) برگزار شد



در پایان مسابقات تیراندازی با کمان استان البرز، جام بزرگداشت پیامبر اعظم(ص) نفرات برتر معرفی شدند.



در این دوره از مسابقات 11 ورزشکار در سالن تربیت بدنی سازمان استاندارد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان راحله فارسی بر سکوی نخست ایستاد، مونا مصباح نایب قهرمان شد و ملیحه دهقان به کسب مقام سومی رضایت داد.



26بهمن ماه مدال ‌آوران استان البرز تجلیل می‌شوند



آیین تجلیل از مدال آوران البرز در سال 89 طی مراسمی با حضور مسئولان ،قهرمانان وجامعه بزرگ ورزش درروز چهارشنبه 26 بهمن ماه برگزار می شود.



مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز افزود: طی جلسه ای مشترک با مهندس آقازاده شهردار کرج مقرر شد آیین تجلیل از مدال آوران استان البرز با مرکزیت کرج در روز چهارشنبه 26بهمن ماه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزارشود.



بهروز مننتقمی گفت: دراین جلسه پیشنهاد تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی در میادین جهانی، آسیایی ، بین المللی و داخلی، براساس جدول مدونی مورد توافق قرار گرفته و مقرر شد با مشارکت اداره کل ورزش وجوانان استان البرز و شهرداری و شورای اسلامی شهرکرج مبلغ سه میلیارد ریال اعتباربرای تجلیل از مدال آوران سال 89 اختصاص یابد.



مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز اظهار داشت: امروز قدردانی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی یکی از دغدغه‌های مهم ما است لذا امیدواریم با تلاش و همکاری شهرداری آیین تجلیل از مدال آوران را به خوبی به انجام برسانیم.



بهروز مننتقمی افزود: با رایزنی‌ها و مشورت‌های انجام شده، طرحی آماده شده وهدف از تهیه طرح، تدوین آیین‌نامه‌ای است که با استناد به آن، تجلیل از هر قهرمان ورزشی، قاعده‌مند شده و اجرایی شود.