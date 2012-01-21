شناور غرق شده بدون توجه به هشدارها اقدام به حرکت کرد

محسن ناصر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص غرق شدن اتوبوس دریایی در مسیر هرمز به بندرعباس گفت: با توجه به نامساعد بودن دریا از ساعت 10 صبح امروز شنبه اسکله جزیره هرمز تعطیل شده بود.

وی عنوان کرد: بعدازظهر شنبه به دلیل ازدحام مسافر توسط تعاونی قایقداران جزیره هرمز از اداره بنادر و دریانوردی اسکله حقانی درخواست تند رو شد که به راحتی در این مسیر تردد کند که در خواست از سوی اداره بنادر و دریانوردی اسکله حقانی پذیرفته شد و مسافران به سلامت به بندرعباس رسیدند.

مدیر عامل تعاونی قایقداران هرمز بیان داشت: متاسفانه یک اتوبوس دریایی که حامل 20 گردشگر از شهر مشهد بود صبح شنبه به صورت دربستی از بندرعباس به هرمز تردد کرده بوده که حوالی ساعت 17 این شناور به همراه مسافران خود قصد برگشت داشته که به دلیل کمبود سوخت در نزدیکیهای سواحل بندرعباس دچار حادثه می شود.

ناصرنیا گفت: شناورهای تعاونی قایقداران هرمز با همکاری شناور ناجی برای جستجو به محل اعزام شده که به خاطر طوفانی بودن دریا نتوانستیم به جستجو ادامه بدهیم.

وی در خصوص هویت مسافران نیز گفت: تمامی مسافران اهل مشهد مقدس یوده اند که در ابتدای جستجو پنج نفر نجات یافتند و به بیمارستان شهید محمدی در بندرعباس منتقل شدند.