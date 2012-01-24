محمد بهزاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه سیاست گذاری اصلی صنعت برق ایران ساخت و توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده برق است، گفت: این نسل جدید نیروگاه‌های برق از ظرفیت تولید همزمان انرژی، سرمایش و حرارت با گرایش "سی.اچ.پی" برخوردار است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه افزایش راندمان، کاهش تلفات و کاهش هزینه‌‌های سرمایه گذاری ساخت و توسعه شبکه انتقال و توزیع از مهمترین ویژگی‌های ساخت نیروگاه‌های تولید پراکنده برق است، تصریح کرد: در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه‌های بزرگ کشور حدود 35 درصد بوده اما در نیروگاه ‌ای پراکنده راندمان به 85 درصد می رسد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در نیروگاه‌های تولید پراکنده واحد تولید حرارت 45 درصد و واحد تولید برق 40 درصد راندمان دارند، اظهار داشت: از سوی دیگر این واحدهای نیروگاهی در مقایسه با نیروگاه‌های معمولی کمترین آلودگی صوتی و آلایندگی‌های زیست محیطی را به همراه دارند.

وی با اشاره به نصب و راه اندازی حدود 400 مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های تولید پراکنده برق، بیان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 175 مگاوات ظرفیت تولید برق پراکنده وارد مدار شده است.

بهزاد هزینه سرمایه گذاری احداث هر مگاوات برق پراکنده را حدود یک میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بر این اساس و با این حجم سرمایه گذاری امکان مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی در ساخت این نوع نیروگاه‌های برق وجود دارد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به امکان پیش خرید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده توسط وزارت نیرو، تاکید کرد: نرخ خرید برق نیروگاه‌های تولید پراکنده حدود 2 برابر قیمت برق سایر نیروگاه های بزرگ و معمولی کشور است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای عرضه برق تولید نیروگاه‌های پراکنده در بورس انرژی، یاداور شد: با توجه به راه اندازی بورس انرژی با گرایش برق امکان عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های پراکنده به مجتمع‌های مسکونی و یا بورس انرژی به طور مستقیم توسط بخش خصوصی وجود دارد.