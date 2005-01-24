تلگراف: كاخ سفيد بايد پيش از سفر بوش احساسات ضدآمريكايي را در اروپا خنثي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه تلگراف، كاخ سفيد درصدد است واكنش تخاصم جويانه اي كه در اروپا نسبت به اظهار نظرهاي اخير بوش ايجادشده را آرام كند. اين در حالي است كه بوش به تازگي گفته است قصد دارد دموكراسي را در تمام جهان برقرار كند و در اين راه از تمام روش هاي لازم استفاده خواهد كرد.

كاخ سفيد در حالي اين تلاش را آغاز كرده است كه قرار است جرج بوش ماه آينده به اروپا سفر كند اما احساسات ضد بوش به شدت در اين منطقه بروز دارد.

جرج بوش پدر در حالي كه روز گذشته به كاخ سفيد رفت، درباره سخنراني مراسم تحليف پسرش اعلام كرد: سخنراني رييس جمهور آمريكا فقط نشان داد كه وي در پي ترويج آزادي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جرج بوش به ايران اجازه خواهد داد سلاح هاي هسته اي به دست آورد، بدون هيچ گونه ترديدي گفت: نه

وي در ادامه اظهاراتش تصريح كرد :اما آمريكا در حال حاضر به كشورهاي اروپايي اجازه داده است كه با تهران گفتگو كنند و ايران را متقاعد كند كه برنامه هاي هسته اي را كنار بگذارد. "