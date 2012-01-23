محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تا آخر هفته آماده نمایش خواهد شد و تا 5 بهمن ماه به دفتر جشنواره ارائه می شود. خوشبختانه "آزمایشگاه" مشکل اصلاحیه ندارد و در لیست گرفتن مجوز نمایش است.

وی درباره نبود اولین فیلم بلند سینمایی حمید امجد در بخش مسابقه سینمای ایران افزود: من به نظر هیات انتخاب احترام می‌گذارم. اما به هر حال حضور این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران باعث بیشتر دیده شدن فیلم و توجه به عوامل اصلی و بازی خوب بازیگران می شد.

احمدی ادامه داد: ما برای اینکه به لوکیشن بیمارستان مورد نظر کارگردان برسیم مجبور شدیم دکورهای آزمایشگاه را طراحی کنیم. البته این مرحله از کار به خوبی انجام شده به طوریکه حتی مخاطب فکر نمی کند این لوکیشن دکور است.

وی در ادامه بیان کرد: بازی بازیگران، طراحی گریم، فیلمبرداری و... سایر جزئیات "آزمایشگاه" در خدمت کار بوده‌است و فکر می‌کنم در صورت حضور در بخش مسابقه تمامی این بخش‌ها دیده می‌شد و به نوعی خستگی گروه از بین می‌رفت زیرا در مقایسه با دیگر همکارانشان قرار می‌گرفتند.

این تهیه‌کننده سینما در پایان گفت: من ادعایی برای گرفتن جایزه در ابن بخش نداشتم. فیلمبرداری این فیلم برعهده محمد ابراهیمیان بود و من مدیریت آن را برعهده داشتم، حضور در بخش مسابقه باعث می‌شد کار جوانان با استعداد نیز دیده می‌شد و در آینده آنها تاثیر بسزایی داشت.