"فن گال" باعث شد بایرن مونیخ را ترک کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، لوسیو، مدافع برزیلی اینتر همچنین به سران این باشگاه توصیه کرد لوکاس، هافبک جوان باشگاه سائوپائولو را به خدمت بگیرند.

لوکاس 19 ساله جدیدترین بازیکنی است که این روزها در برزیل چهره شده و بسیاری او را همانند نیمار مهاجم سانتوس آینده یکی از ستاره‌های آینده فوتبال برزیل می‌دانند.

اما لوسیو معتقد است لوکاس باید هر چه زودتر به اروپا بیاید تا سریع‌تر مراحل پیشرفت و ترقی را پشت سر بگذارد.

لوسیو در گفتگو با روزنامه "کوریره دلواسپورت" گفت: او همیشه در تمرینات با انگیزه‌ای فوق العاده حضور پیدا می‌کند. لوکاس را خیلی خوب می‌شناسم و اینتر باید هر چه زودتر برای جذب او اقدام کند. وی کیفیت، تکنیک و سرعت فوق العاده‌ای دارد.

وی در ادامه افزود: به خاطر دارم که در جلسات تمرینی در رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا او همیشه رقابتی تنگاتنگ با "دنی آلوز" داشت. به نظر من لوکاس بهتر از نیمار با فوتبال اروپا و ایتالیا وفق پیدا می‌کند.

لوسیو همچنین اعلام کرد می‌خواهد در برزیل از فوتبال خداحافظی کند. او در ادامه افزود: دیر یا زود به برزیل بازخواهم گشت. یک سال آخر فوتبالم را می‌خواهم در کشورم بگذرانم.

این مدافع برزیلی در پایان تاکید کرد "لوئیز فن گال" باعث شد بایرن مونیخ را ترک کند و به اینتر بپیوندد.

وی تصریح کرد: هنوز تصمیم نگرفته‌ام بعد از خداحافظی از فوتبال کجا را برای زندگی انتخاب کنم. برزیل، ایتالیا و یا آلمان. باید بگویم من و خانواده‌ام دوران بسیار خوبی در آلمان داشتیم که لوئیز فن گال باعث شد همه چیز عوض شود.