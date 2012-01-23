درختان ایستاده می میرند/ درد 20 ساله درمان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، روزها و هفته هوای پاک در حالی در کشور برگزار شد که اراک همچنان از هوای سمی ناشی از عملکرد برخی صنایع آلاینده نفس می کشد و البته تنفس سختی که هوا در ریه ها می ماند و به رسوب های بیماری زا تبدیل می شود.

استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور است و اکنون بیش از دو هزار و 700 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان فعال است که نه تنها چرخ اقتصادی استان را که بخشی از چرخ اقتصادی و نیاز صنعتی کشور را می چرخاند.

بزرگترهای اراک می گویند، اراک دیرزمانی شهر کوچک و خوش آب و هوایی بود با سپیدارهای بلند قامت، جایی که به یکی از تفرجگاههای مرفهان قدیمی تبدیل شده بود که به مرور به این روز و روزگار درآمد.

شهر اراک از سال 1350روند صنعتی شدن را آغاز کرد و به مرور صنایع جدید و صنایعی که ملزم به جابجایی شده بودند وارد این شهر کوچک باغستانی سرسبز و خوش آب و هوا شدند.

اولین صنعت بزرگ که در این شهر مستقر شد تولید آلومینیوم بود که مقداری از مزارع و زمینهای بایر را به کارخانه تبدیل کرد و پس از آن با گسترش کارخانه ها، اراک به یکی از هشت شهر با هوای آلوده کشور تبدیل شد.

آلودگی؛ منشاء بیماری ها

بسیاری از مردم اراک معتقدند بیماریهای ریوی و تنفسی، سرطانها و حساسیتها و استرسهای ناشی از آلودگی هوای اراک با انواع آلاینده های خطرناک چون نیترات، ومنواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای ناکس، ذرات معلق و کرد و غبار، هیدروکربورهای نسوخته، سرب و فلوئور در ارتباط است.

فرماندار اراک آلودگی را منشاء بیماری و تهید سلامت مردم دانست و گفت: کلانشهر اراک از آلودگی هوا رنج می برد و اصلاح این امر در گروی همکاری و مساعدت همگانی است.

پورقاسمیان با اشاره به اینکه اراک شهری صنعتی و دارنده مهمترین صنایع مادر کشور است گفت: همزمان با ارائه خدمات صنعتی باید به شرایط زندگی مردم نیز توجه کنیم. سوال مردم

مسلم پورقاسمیان افزود: آلاینده های هوای اراک خوردوها و صنایع هستند و ارتقاء سطح هوای پاک در این کلانشهر با استفاده از خودروهای عمومی از سوی مردم و پاک شدن صنعت شهر میسر است.

و مردم از خود می پرسند، هوای اراک دارای آلاینده های نامرئی ناشی از فعالیت واحدای صنعتی است همه مردم اراک می دانند اما دلیل این امر را که چرا با وجود تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، اراکی همچنان در فضای مسموم نفس می کشند.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک، مصوبه ای که فقط خوشحال کرد

طرح کاهش آلودگی هوای اراک از مصوبات دور اول سفر دولت به استان در سال 86 بود که قرار شد در دوره زمانی چهار تا پنج ساله، با تخصیص اعتبارات سالانه از سوی وزارتخانه های مختلف که در مجموع به حدود پنج هزار میلیارد ریال می رسد، اجرا شود.

تصویب این طرح در آن زمان که محقق شدن آرزوی دیرینه و 15 ساله مردم اراک محسوب می شد موجب خوشحالی بسیاری از آنان شد، البته آن همه شور و شوق دیری نپایید که تمام شد.

کلیت طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک این طرح در ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده است. شهر اراک به رغم قرار گرفتن در جمع هشت شهر آلوده کشور طی دو برنامه گذشته از هرگونه اعتباری برای کاهش آلودگی محروم بوده است و این طرح فرصتی بود برای جبران بخشی از بی توجهی ها.

اعتبار پیش بینی شده این طرح در این مرحله دو هزار میلیارد ریال اعلام شد و تقویت زیر ساختهای شهری و ساماندهی صنعت و حمل و نقل عمومی با مدت اجرای پنج ساله در آن لحاظ شده است.

ممنوعیت استقرار صنایع تا شعاع ۳۰ کیلومتری محدوده شهری، تکمیل کنار گذر شمالی اراک و کمربند شمالی این شهر، گسترش فضای سبز به میزان یک هزار هکتار، اجرای طرحهای حمل و نقل ریلی شهری، خارج کردن خودروهای فرسوده با اولویت اتوبوس و مینی بوس از جمله برنامه های این طرح است.

بر اساس این طرح وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در کوتاهترین زمان نسبت به گازسوز کردن نیروگاه شازند در تمام مدت سال اقدام کنند و ساخت هفت مرکز معاینه فنی خودرو و انتقال پساب فاضلاب شهری با اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه انتقال، اتمام فاز دوم و سوم طرح ۱۱۰ هزار تنی آلومینیوم اراک، ساخت و راه اندازی ۲۰ جایگاه عرضه سوخت گاز و اصلاح وضع ترافیکی از دیگر مصوبات است.



طرح کاهش آلودگی هوای اراک از مصوبات دور اول سفر دولت به استان در سال 86 بود که قرار شد در دوره زمانی چهار تا پنج ساله، با تخصیص اعتبارات سالانه از سوی وزارتخانه های مختلف که در مجموع به حدود پنج هزار میلیارد ریال می رسد، اجرا شود.

تصویب این طرح در آن زمان که محقق شدن آرزوی دیرینه و 15 ساله مردم اراک محسوب می شد موجب خوشحالی بسیاری از آنان شد، البته آن همه شور و شوق دیری نپایید که تمام شد.

لوله های دود، جایگزین سپیدارهای برافراشته بزرگترهای اراک می گویند، اراک دیرزمانی شهر کوچک و خوش آب و هوایی بود با سپیدارهای بلند قامت، جایی که به یکی از تفرجگاههای مرفهان قدیمی تبدیل شده بود که به مرور به این روز و روزگار درآمد. بحث برانگیزترین قسمت سریال آلودگی هوای اراک یکی از بحث های داغ استان در این روزها، رای دیوان عالی کشور به پاک بودن کارخانه آلومینیم سازی اراک است. این موضوع واکنش های زیادی در استان ایجاد کرد و استاندار را واداشت به طور جدی در مقابل این موضوع سخن بگوید.

مستندات آلایندگی آلومینیم سازی اراک موجود است



استاندار استان مرکزی گفت: آلایندگی آلومینیوم سازی اراک اثبات شده است و مستندات موجود گواه بر صحت این امر است.

علی اکبر شعبانی فرد در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک ضمن رد رای دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک افزود: رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک را به هیچ وجه قبول نداریم.



وی ادامه داد: آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اجرای طرح نوسازی از مصوبات هیئت وزیران است و دیوان عدالت حق ورود به این امر را ندارد.



دستگاه قضایی استان به رای دیوان واکنش نشان داده است/ رای قابل تجدید نظر است



وی با بیان این که دستگاه قضایی استان مرکزی نیز نسبت به رأی دیوان عدالت عکس العمل نشان داده افزود: شکایت دستگاه قضایی مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اعتراض بر رأی دیوان عدالت به جدی پیگیری خواهد شد.



استاندار مرکزی گفت: حکم دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک قابل تجدید نظر است و باید به جد از سوی مسئولین استان مرکزی، شهر اراک و رسانه ها پیگری شود تا حقی از مردم شهر اراک ضایع نگردد.



شعبانی فرد با اشاره به اینکه در رای دیوان آمده این کارخانه آلاینده نیست، و بر فیلتر گذاری بر روی دودهای کارخانه، تاکید کرده است، افزود: اگر کارخانه آلومینیوم سازی اراک آلاینده نیست پس مصوبات هیئت وزیران تا کنون برای چه بوده ؟ اگر آلاینده است حکم دیوان عدالت براساس چه منطقی صادر شدده است؟

مستندات استان بر خلاف رای دیوان است



وی با بیان این که مستندات موجود مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک خلاف رأی دیوان عدالت است ادامه داد: من به عنوان نماینده عالی دولت در استان اجازه نمی دهم حق قانونی مردم اراک ضایع شود و این مسئله را به جدی پیگیری می کنم.

روایت مدیر کل محیط زیست استان از آلایندگی صنایع / هفت استاندار تکنولوژی پایین آلومینیم را چالش دانستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی چند روزنیز پیش در همایش تقدیر ار صنایع سبز در اراک پرده از دغدغه های خود برداشت و گفت: شرکت آلومینیم سازی در بدو تاسیس نیز دارای تکنولوژی قدیمی، غیراقتصادی و غیرمکانیزه بوده و هفت استاندار استان مرکزی طی سالهای فعالیت این واحد، آلومینیم را به عنوان چالش بزرگ زیست محیطی اراک دانسته اند و به آن معترض شده اند.

امیر انصاری افزود: براساس تفاهم نامه ای بین محیط زیست کشور و وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۸۰ مقرر شد با ایجاد خطوط جدید تولید آلومینیم در برنامه هزار روزه خطوط آلاینده کارخانه قدیم جمع آوری شود که کارخانه جدید با تاخیر سه هزار روزه در سال ۱۳۸۸ ساخته شد اما در برابر جمع آوری کارخانه قدیم مقاومت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان کرد: تا پاییز پارسال، ۳۸۷ دیگ از خطوط تولید کارخانه آلومینیم ایران با حکم مراجع قضایی جمع آوری شد اما با انتقال پرونده ایرالکو به دیوان عدالت اداری کشور، تعطیلی ۳۴۳ دیگ باقی مانده از کارخانه قدیم بلاتکلیف مانده است.

انصاری یادآور شد: تعطیلی کارخانه قدیم ایرالکو و انتقال آندسازی ایرالکو به شعاع ۳۰کیلومتری اراک در مصوبات سفرهای استانی دولت و طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک تاکید و ابلاغ شده اما اخیرا دیوان عدالت اداری کشور با استناد به نتایج آزمایشگاه معتمد شیوامحیط پارس حکم عدم الودگی برای این صنعت داده است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل آزمایشگاه معتمد مذکور انجام این آزمایش را در شرایط خاص دانسته و همچنین مجوز اندازه گیری گاز فلوئور را هم نداشته و نتایج ان را غیرمستند می داند و نیاز است که مراجع قضایی با تجدید نظر و با توجه به مستندات محکم علمی از حقوق مردم اراک دفاع کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: متاسفانه اخیرا کارخانه ایرالکو با تبلیغات وسیع شهری و جراید، خود را صنعت سبز اعلام کرده درحالیکه صنعت سبز شدن ۱۶شاخص تخصصی دارد که ایرالکو تا احراز آن فاصله زیادی دارد.

انصاری گفت: صاحبان این صنعت اخیرا از مدیران محیط زیست استان شکایت قضایی کرده اند و اقدامات قانونی این سازمان که برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی محیط زیست بوده را زیر سووال برده اند که باید پاسخگو باشند.