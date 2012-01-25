کارنامه عریض و طویل موساد در ترور دانشمندان مسلمان در جهان

بعد از ترور چهارمین دانشمند ایرانی که ردپای صهیونیستها و چند سازمان اطلاعاتی غربی در آن به وضوح دیده می شد، بار دیگر مسئله ترور دانشمندان منطقه توسط صهیونیستها به سر زبان ها افتاد تا گزارش هایی که تا چندی پیش جسته وگریخته در رسانه های مختلف عربی وغربی منتشر می شد به تدریج راه خود را به سوی رسانه ها پیدا کند و در اختیار افکار عمومی جهان قرار گیرد.



با وجود آنکه سند واحدی در رابطه با اقدامات صهیونستها علیه دانشمندان منطقه خاورمیانه وجود ندارد اما نوشتار چند قسمتی زیر تلاشی است تا از طریق اسناد ومدارک موجود در شبکه اینترنت وبا محوریت استقرار موساد در شمال عراق به این مسئله بپردازد.

به اعتقاد کارشناسان با توجه به منافع مشترک موجود، بی تردید ارتباط تنگاتنگی بین سازمان های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در رابطه با به زانو در آوردن منطقه خاورمیانه در ابعاد مختلف از جمله علمی وفنآوری وجود دارد.

گرچه دیرینه این راهبرد به بیش از چند دهه باز می گردد اما بعد از دستیابی ایران به پیشرفت های هسته ای واعلام تمایل کشورهای منطقه برای پیروی از خط مشی ایران در دستیابی به این فنآوری شدت بیشتری به خود گرفته است که بی تردید اشغال عراق هم در تسریع روند عملیات تروریستی وتخریبی علیه زیربناهای علمی وفنآوری خاورمیانه بی تاثیر نبوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در رسانه های عربی، سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موساد از لحظه سقوط بغداد در آوریل 2003 تا لحظه نگارش این گزارش تحلیلی بیش از 566 نفر از مهمترین وشاخص ترین دانشمندان عراقی را از پای در آورده است.



نقطه مشترکی که بین تمامی این دانشمندان وجود دارد اعلام عدم آمادگی برای همکاری با اشغالگران آمریکایی از یک سو واز همه مهمتر کشته شدن از طریق بمب گذاری از جمله بمب های مغناطیسی است که شهید روشن نیز به همین شکل ترور گردید.



جوخه های مرگ رژیم صهیونیستی برای بیش از یک سال عملیات خود را بر دانشمندان ، اندیشمندان واساتید دانشگاه عراقی متمرکز کردند. این درحالی است که تعداد دیگری از دانشمندان عراقی هم مجبور شدند از بیم جان خود در مراکز پژوهشی آمریکا به فعالیت بپردازند یا ازعراق گریخته وهمچنان در بیم هراس مواجه شدن با عملیات تروریستی بقیه عمر خود را سپری کنند.



مرکز اطلاعات وداده های فلسطین در گزارش مفصلی که در این رابطه منتشر کرده، تاکید می کند طرح ترور دانشمندان عراقی توسط سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد به دولت آمریکا پیشنهاد و پنتاگون هم با آن موافقت کرد.



به اعتقاد کارشناسان آمریکایی واسرائیلی این استراتژی بهترین راهکار برای از بین بردن زیرساخت های علمی نه تنها عراق بلکه کشورهای منطقه می باشد.



در این چارچوب طرف آمریکایی متعهد شد تمامی اطلاعات ممکن در رابطه با این دانشمندان را از طرق مختلف تهیه و در اختیار طرف صهیونیستی قرار داده و زمینه فعالیت جوخه های مرگ صهیونیستی را هم در انجام این ماموریت تسهیل کنند.



با نگاهی به گزارش های موجود در رابطه با ترور دانشمندان وبخصوص دانشمندان هسته ای از مصر گرفته تا عراق و جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم که در این عملیات معمولا دامنه اصابت ها به بیش از آن دانشمند هم رسیده ودر برخی از موارد رهگذران و در مواردی هم اعضای خانواده دانشمند هم مورد هدف قرار گرفتته اند.



این نوع اقدام گرچه به صورت جسته وگریخته در دهه های گذشته علیه دانشمندان هسته ای وتسلیحاتی رخ داده، اما با جمع آوری اطلاعات مربوط به این ترورها به نقاط مشترکی بین افراد مورد هدف قرار گرفته می توان رسید.

از میان نام هایی که در دهه های گذشته ترور شده و نام موساد به عنوان عامل اصلی آن برده شده ، می توان به دکتر "یحیی المشد" دانشمند هسته ای مصری است که پس از فعالیت در نیروگاه تموز عراق در سال 1980 در هتل مریدین پاریس به شکل مرموزی کشته شد. خانم دکتر سمیره موسی دومین قربانی این لیست بود او که همانند دکتر یحیی دانشمند هسته ای بود. وی بعد از سفر به آمریکا و پس از آنکه به پیشنهاد آمریکا برای ادامه فعالیت تحقیقاتی در این کشور جواب رد داد در یک حادثه رانندگی در نزدیکی کالیفرنیا کشته شد.



"سمیر نجیب" هم جزو دانشمندان هسته ای مصر بود که به همان شکل و در شرایطی که قصد داشت پس از اتمام بورسیه اش در امریکا به کشورش بازگردد در یک تصادف جاده ای جان سپرد.

دکتر "نبیل القلینی" دیگر دانشمند هسته ای مصری بود که در 27 ژانویه 1975 بعد از یک مکالمه تلفنی از خانه خارج شد ودیگر هرگز به آن باز نگشت در حالی که تمامی تحقیقات در مورد سرنوشت وی به بن بست رسید. دکتر نبیل احمد فلیفل ، دکتر علی مصطفی که از جمله دستیاران آلبرت انیشتین در دستیابی این دانشمند بزرگ به نظریه نسبیت بود، دکتر جمال حمدان جغرافیدان ونویسنده مصری، خانم دکتر سلوی حبیب استاد دانشگاه وپژوهشکر در زمینه نفوذ صهیونیستها در آفریقا، دکتر سعید سید بدیر استاد دانشگاه نظامی متخصص در امور موشکی، رمال حسن رمال دانشمند وفیزیکدان بزرگ لبنانی، دکتر حسن کامل صباح دانشمند متخصص در مهندسی پرواز، خانم دکتر سامیه عبدالرحیم میمنی جراح مغز واعصاب عربستانی که حاضر به پذیرش تابعیت آمریکایی نشد همگی جزو این دسته از قربانیان جوخه های مرگ سازمان های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وغربی هستند.