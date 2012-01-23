فلسفه عزاداری رشد و تعالی مذهب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در سخنانی درباره فقه عزاداری و شیوه‌های مورد تأیید ائمه معصوم(علیهم‌السلام) برای عزاداری تصریح کرد: آنچه که از سوی ائمه(ع) بر آن تأکید شده است، دو مطلب گریه کردن و تباکی و گریاندن است.



وی ادامه داد: ائمه(ع) تأکید فراوانی برای گریه بر امام حسین(ع) داشتند و در سنت ما نیز عزاداری برای اباعبدالله(ع)، دارای استحباب مؤکد است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به کارکردهای عزاداری برای امام حسین(ع)، تصریح کرد: در عزاداری برای اهل بیت(ع)، انسان رفتار و اعمال خود را در هر حالتی با اهل‌بیت(علیهم‌السلام) هماهنگ می‌کند و از طریق عزاداری به آنها نشان می‌دهد که در عزا و سختی‌های اهل بیت(علیهم‌السلام) خود را سهیم کرده است و این چیزی است که مورد تأکید ائمه و اهل بیت(ع) است.



رئیس جامعه‌المصطفی با ابراز این که نمودهای عزاداری در هر جامعه‌ای می‌تواند متغیر باشد، اظهار کرد: از نظر فقهی به برپایی عزاداری و گریه در عزاداری تأکید فراوانی شده است، اما به فراخور فرهنگ، سنن و عرف جوامع، نوع عزاداری‌ها نیز ممکن است متفاوت باشد.



وی، با تأکید بر اینکه نمودهای مختلفی که در عزای امام حسین(ع) وجود دارد اما نباید تعارض و تنافی با موازین شرعی داشته باشد، بیان کرد: موازین شرعی به عنوان یک اصل بر این نمودها حاکم است و هر زمان که نمودی از عزای امام حسین(ع) با موازین شرعی در تقابل بود آن عزاداری قابل قبول نخواهد بود.



حجت الاسلام اعرافی با ابراز این که بنا به مضمون روایات، یکی از نمودهای عزاداری پوشیدن لباس مشکی است، اذعان کرد: آنچه که در سیرة ائمه معصوم(علیهم‌السلام) وارد شده و به تواتر ثابت شده است، اقامه عزای امام حسین(ع) و برپا کردن مجلس عزاداری برای امام حسین(ع) و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) و گریه کردن می‌باشد.



قمه زدن به علت وهن مذهب باطل است



وی ادامه داد: اکنون، برخی عزاداری‌ها برپا می‌شود که موجب وهن مذهب می‌شود. از این نمونه عزاداری‌ها، می‌توان قمه‌زدن را نام برد، برخی از فقها اولا این نوع عزاداری را مورد اشکال قرار می‌دهند و فتوا به حرمت این نوع عزاداری می‌دهند.



عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: بیشتر فقهای کنونی می‌گویند از آن جهت که قمه‌زدن باعث وهن مذهب شیعه است، حرام و مورد اشکال است. این نوع عزاداری‌ها، موجب بازداری مذهب از رشد و تعالی و قرار گیری در جایگاه اصلی خود می‌شود.



عریان شدن در مقابل نامحرم از مصادیق وهن است



رئیس جامعه‌المصطفی، با اشاره به ویژگی‌های عزاداری مطلوب، بیان کرد: عزادای که موجب وهن مذهب یا عریان شدن در مقابل نامحرم نباشد، و حرکاتی مانند درآوردن صدای حیوانات که موجب خوار شدن انسان می‌گردد، در آن نباشد، مورد رضایت ائمه معصوم(علیهم‌السلام) قرار می‌گیرد.



حجت الاسلام اعرافی، در پایان، ادامه داد: ضربه زدن به بدن، اگر در حد خفیف باشد مانعی ندارد. اما اگر به شکلی مانند قمه‌زدن باشد که باعث جاری شدن خون شود اشکال دارد. هرچند برخی از فقها به دلیل مصداق ضربه زدن یا وهن مذهب بودن، ضربه زدن به بدن را نیز دارای اشکال شرعی می‌دانند.