چهار نفر از اعضای یک خانواده در کنگان غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غروب یکشنبه یک خانواده قزوینی که در راه سفر به استان هرمزگان در ساحل کنگان توقف کرده بودند، وارد آب دریا شدند که با بالا آمدن آب دریا روبه رو شدند.

از هشت نفر اعضای این خانواده هفت نفر وارد آب دریا شده بودند که به علت عدم آشنایی به فنون شنا در آب دریا گرفتار شده و چهار نفر از اعضای این خانواده جان خود را از دست دادند.

افرادی که در کنار ساحل حضور داشتند برای نجات این افراد وارد عمل شدند ولی تنها موفق به نجات سه نفر شدند و سه خواهر و عروس خانواده در دریا غرق شدند. جسد این چهار نفر توسط گلف دریابانی از آب دریا بیرون کشیده شد.

سه نفر نجات یافته این سانحه نیز برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان منتقل شدند.

فرماندار کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این حادثه اظهار داشت: با وجود تلاش نیروهای امدادی برای نجات جان این خانواده، تنها سه نفر از این خانواده زنده ماندند و چهار عضو این خانواده جان خود را از دست داند.

تیمور یزدان‌شناس ادامه داد: عدم اشنایی این افراد با فنون شنا و بالا آمدن آب دریا باعث شد تا اعضای این خانواده برای بیرون آمدن از آب دریا با مشکل مواجه شوند.

وی اضافه کرد: از شهرداری کنگان می‌خواهیم تا با علامت‌گذاری چنین محل‌هایی که برای شنا خطرآفرین هستند، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.