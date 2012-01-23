گازرسانی سرآغاز تحول سیستان و بلوچستان/ محرومیت زدایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با الگو قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری، نگاه برابر و یکسان را به جای جای ایران اسلامی در دستور کار خود قرار داد و به منظور فراهم آمدن زمینه رشد معنوی و کمال یابی و تامین نیازمندی های مختلف مادی انسان تلاش کرده است.

سفرهای استانی خود گواهی بر این ادعا است که روند توسعه و آبادانی را شتاب بخشید و رفاه و شادی را برای مردم به ارمغان آورد.

مصوبات سفرهای استانی سیستان و بلوچستان را در مسیر توسعه قرار داد

سیستان و بلوچستان نیز از این دیدگاه مدیریتی خارج نبود و با بیش از 600 مصوبه سه سفر استانی در مسیر توسعه قرار گرفت و رفته رفته در حال پاک کردن محرومیت از چهره خود است.

این سفرها توانست مسیر توسعه را در این استان محروم هموار کند و پس از ورود گاز از عسلویه به ایرانشهر که یکی از اقدامات مهم چند سال اخیر و هدیه ارزنده دولت به مردم این خطه کویری محسوب می شود، تاثیرات مثبت بسیاری زیادی همراه داشت.

گازرسانی به مناطق مختلف کشور بویژه مناطق روستایی محروم و دورافتاده از مهمترین برنامه های اولویت داری بود که در سفرهای استانی، دولت نهم در تحقق بخشی به رفع محرومیت ها آن را اجرایی کرد و اکنون مردم در جای جای این خطه از ایران اسلامی آنرا لمس می کنند.

صرف نظر از گازکشی به منازل مسکونی و غیرمسکونی، تاثیرهای مثبت انتقال خط لوله گاز در تحقق مسیرهای توسعه و افزایش سرمایه گذاری های تجاری نیز قابل ملاحظه است.

خط لوله صلح، آرزوی دیرینه مردم را برآورده کرد

آرزوی دسترسی به گاز خانگی آرزوی دیرینه ای برای بزرگان و چشم انتظاری زنان و مردان در منطقه شده بود اما با تامین اعتبارات مناسب و عزم راسخ، ناامیدی ها رخت بربست و این پروژه اکنون با روندی شتابان در بیشتر شهرهای سیستان و بلوچستان در دست اجرا است.

خط لوله گاز از عسلویه به ایرانشهر جدای از توجه به بعد تجاری آن، در توسعه زیر‌ساخت ‌ها و رفع محرومیت استان نقش ویژه ای را ایفا می‌ کند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد زیرساخت هایی نظیر راه آهن و گازرسانی به استان در آینده ای نه چندان دور، حل مشکلات بیکاری، توسعه و عمران استان را در پی خواهد داشت.

علی محمد آزاد افزود: بهره برداری از پروژه گازرسانی از عسلویه به ایرانشهر با 907 کیلومتر لوله گذاری و هزینه هزار و 730 میلیارد تومان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت در این خطه است که اگر بخواهیم با شاخص های روز دنیا آن را بسنجیم به هیچ وجه این هزینه هنگفت توجیه اقتصادی ندارد.

وی بیان داشت: اعتبارات هنگفتی که در سفرهای استانی رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت در کنار هزینه های دیگر ارقام نجومی هستند که به یقین مهرورزی دولت را به منصه ظهور می رساند.

خط لوله عسلویه - ایرانشهر تحقق خواست و اراده ملی نظام اسلامی

استاندار انتقال خط لوله گاز از عسلویه به سیستان و بلوچستان را نمونه تحقق خواست ملی دانست و گفت: تاکنون برای اجرای خطوط لوله گذاری در شهرهای استان 800 میلیارد ریال هزینه شده است که این امر در کنار صرف هزینه 17 هزار میلیارد ریالی دولت برای انتقال گاز به استان نشان دهنده نگاه ویژه به سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: همچنین پیش بینی می شود برای اجرای کلیه خطوط انتقال گاز درون شهری در شهرهای سیستان و بلوچستان 15 هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز باشد.

گاز رسانی برای نخستین بار در طول تاریخ به شهرهای سیستان و بلوچستان

آزاد از روند شتابان گازرسانی به ساکنان مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: سه شهر ایرانشهر، بمپور و دلگان تا اوایل سال آینده به طور کامل از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی گفت: گازرسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان با اجرای خط هفتم سراسری به طول 907 کیلومتر و قطر 56 اینچ از عسلویه به ایرانشهر پایان یافت و نام ایرانشهر را به عنوان نخستین شهرستان داری گاز ثبت کرد.

وی با اشاره به عملیات لوله گذاری خطوط تغذیه ای گاز شهری در زاهدان افزود: 80 کیلومتر لوله گذاری از 300 کیلومتر فاز نخست خطوط اصلی گاز شهری زاهدان انجام شده است.

وی بیان داشت: برای پوشش 100 درصدی زاهدان نیاز به یک هزار و 200 کیلومتر لوله گذاری است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش های صورت گرفته تا دو سال آینده تمام خطوط انتقال گاز در زاهدان لوله گذاری و طرح مورد بهره برداری مردم قرار بگیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای گازرسانی به ایرانشهر نیاز به اجرای 350 کیلومتر شبکه گذاری است که تاکنون 300 کیلومتر از آن اجرا و تا پایان امسال نیز شبکه گذاری در کل این شهر به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در ایرانشهر یک ایستگاه CGS(برون شهری) به ظرفیت روزانه یک میلیون و 200 هزار متر مکعب و 9 ایستگاه TBS(درون شهری) فعال است، افزود: اکنون 150 کیلومتر خط انتقال گاز در این شهر تزریق گاز شده و دو هزار و 500 مشترک نیز از نعمت گاز برخوردار شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال تعداد مشترکان گاز شهری در ایرانشهر به پنج هزار مشترک برسد.

آزاد اظهار داشت: برای گازرسانی به شهرک صنعتی ایرانشهر نیز نیاز به اجرای یک ایستگاه TBS(درون شهری) با ظرفیت 10 هزار متر مکعب در ساعت است که هم اکنون شبکه گذاری این پروژه در حال اجراست و این طرح نیز تا پایان امسال به اتمام می رسد.

وی گفت: برای گازرسانی به نیروگاه بخار ایرانشهر که نیاز به حدود 300 هزار متر مکعب گاز در ساعت دارد، در حال حاضر هفت کیلومتر شبکه گذاری اجرا شده و پنج کیلومتر باقیمانده نیز تا پایان امسال اجرا و تزریق شروع خواهد شد.

اجرایی شدن طرح گاز رسانی به شهرهای خاش، زاهدان و زابل

وی در خصوص گازرسانی به سایر شهرهای استان افزود: اکنون عملیات گازرسانی به شهرهای خاش، زاهدان و زابل در دست اجراست.

وی بیان داشت: همچنین بازاریابی مصارف، نقشه برداری، نقشه کشی و طراحی شبکه های فشار قوی و ضعیف، جهت گازرسانی به شهرهای چابهار و کنارک به اتمام رسیده و برای گازرسانی به شهر نیکشهر نیز اجرای مراحل مذکور 90 درصد پیشرفت داشته است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مشاوران انجام مطالعات بازاریابی مصارف، نقشه برداری، نقشه کشی و طراحی شبکه های فشار قوی و ضعیف شهرهای سراوان، سیب و سوران، فنوچ، بزمان، مهرستان (زابلی)، هیدوج، میرجاوه، سرباط، پیشین، زهک، محمد آباد، اریعی و... نیز انتخاب شده و در حال فعالیت هستند.

نصب شبکه گاز در ایرانشهر

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: کار نصب شبکه در ایرانشهر به عنوان نخستین شهر در استان با 250 کیلومتر شبکه گذاری گاز انجام شد و تاکنون در حدود 80 کیلومتر آن تزریق گاز صورت گرفته و حدود دو هزار و 500 انشعاب گاز در آن نصب شده است.

حمید میرزایی مجموع شبکه گذاری در شهر ایرانشهر را حدود 400 کیلومتر ذکر کرد و افزود: این شبکه از تزریق یک ایستگاه CGSیا تزریق فشار دروازه ای، تامین گاز می شود که اکنون در حال بهره برداری است.

وی گفت: در کنار ایرانشهر، گازرسانی به شهر بمپور حدود 100 کیلومتر شبکه گذاری نیاز دارد که پیمانکار آن انتخاب شده و تقریبا در 50 درصد شهر شبکه گذاری لوله گاز انجام شده است.

نیروگاه برق ایرانشهر گاز دار می شود

وی بیان داشت: یکی از مهمترین پروژه هایی که به لحاظ مصرف سوخت ارتباط تنگاتنگی با گاز دارد، نیروگاه ایرانشهر است.

وی افزود: برای گازرسانی به این نیروگاه خط انتقالی به طول 13 کیلومتر با قطر لوله 20 اینچ توسط پیمانکار مربوطه در حال انجام است که حدود هشت کیلومتر شبکه گذاری گاز اجرا شده و پیش بینی می شود تا شهریور امسال نیروگاه ایرانشهر گازدار شود.

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: اکنون در دو روستا که فاصله کمی با ایرانشهر دارند، شبکه گذاری لوله گاز انجام شده و بزودی گازدار می شوند.

وی اظهار داشت: خط انتقال گاز از زاهدان به زابل مصوب سفر سوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان است که اکنون مطالعات اجرای آن در دست انجام است.

وی افزود: گازرسانی به شهر زاهدان نیز نیاز به هزار و 200 کیلومتر شبکه لوله گذاری دارد که 300 کیلومتر آن در دست اجراست.

مرحله نخست لوله گذاری گاز در خاش آغاز شد

میرزایی در ارتباط با گازرسانی به شهر خاش گفت: این شهر حدود 250 کیلومتر شبکه گذاری گاز نیاز دارد که در مرحله نخست پیمانکار برای اجرای حدود 82 کیلومتر انتخاب شده و در حال فعالیت است.

وی بیان داشت: با شرایطی که اعلام شد، پیمانکاران چهار شهر ایرانشهر، بمپور، زاهدان و خاش در حال انجام مراحل اجرایی شبکه های گاز هستند.

مرحله نخست لوله گذاری زابل با 83 کیلومتر طول

وی افزود: عملیات اجرایی گازرسانی به سیستان مرداد ماه گذشته آغاز شد که در مرحله نخست لوله گذاری گاز شهری زابل عملیات اجرایی 83 کیلومتر شبکه گذاری توسط پیمانکار اول پروژه در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: برای اجرای این خط لوله 83 کیلومتری 30 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: شهر زابل حدود 500 کیلومتر خط لوله گاز نیاز دارد و پیش بینی می شود که تا پایان سال آینده اجرای آن به طول انجامد.

وی افزود: خط انتقال گاز از زاهدان به زابل مصوب سفر سوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان است که اکنون مطالعات اجرای آن در دست انجام است.

میرزایی گفت: برای گازرسانی به شهرهای چابهار، نیکشهر، کنارک، دلگان، مشاور مربوطه برای بازاریابی مصارف، نقشه برداری و نقشه کشی و طراحی شبکه های قوی و ضعیف گاز در حال فعالیت در درون شهرها است، که بزودی این شهرها در فاز اجرایی قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: همچنین مطالعات بازاریابی مصارف، نقشه برداری و نقشه کشی و طراحی شبکه های قوی و ضعیف گاز برای سایر شهرهای استان در سالجاری آغاز خواهند شد و متعاقب آن در فاز اجرایی قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد، با این اوصاف در حال حاضر همه شهرهای سیستان و بلوچستان از فاز اجرایی گرفته تا فاز طراحی، مطالعات اولیه و غیره به گونه ای درگیر مسئله گاز هستند.

گازرسانی از ایرانشهر به چابهار

مدیر عامل شرکت گاز استان درباره خطوط گازی بین شهرها گفت: از ایرانشهر به سمت جنوب، مسیریابی خطی لوله ای با قطر 56 اینچ، به طول 270 کیلومتر که از میل 250 وارد خاک پاکستان می شود و به نام خط صلح مطرح است، انجام گرفته و قسمت اعظم آن تامین اجناس شده و در حال تجهیز کارگاه برای شروع عملیات اجرایی است.

وی افزود: در فاصله 90 کیلومتری چابهار از خط لوله مذکور، خط لوله ای به قطر 30 اینچ برای شهر چابهار نصب می شود که مورد مصرف واحدهای پتروشیمیایی، سوخت رسانی به نیروگاه ها و شهرهای مسیر و اهداف CNGو سایر موارد خواهد بود.

وی اظهار داشت: پیمانکار اجرایی (قرارگاه خاتم الانبیا) برای این خط انتخاب شده و در حال فعالیت است.

میرزایی گفت: از ایرانشهر به سمت شمال استان خط لوله ای به طول 260 کیلومتر با قطر لوله 36 اینچ تا زاهدان خواهیم داشت که این خط شهر خاش را هم گازرسانی خواهد کرد.

وی افزود: پیمانکار اجرایی این خط قرارگاه خاتم الانبیا است و مسیریابی و طراحی نیز توسط مشاور انجام گرفته و عملیات اجرایی آن نیز از ایرانشهر به زاهدان در شرف اجراست.

قبل سفر چهارم دولت زابل و زاهدان گازرسانی می شود

وی بیان داشت: همان طور که رئیس جمهور در سفر سوم هیئت دولت به استان اعلام کرد پیش بینی می شود تا قبل از دور چهارم سفرهای استانی گازرسانی به شهرهای زابل و زاهدان به طور کامل انجام گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان بودجه قابل توجه ای برای اجرای پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان اختصاص یافت و قبل از سفر سوم در فاز اول برای سالجاری 250 میلیارد ریال به اجرای گازرسانی اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: خط لوله صلح، گاز از عسلویه به ایرانشهر به عنوان خط هفتم سراسری گاز محسوب می شود که در دو فاز با هدف تامین گاز شرق کشور و صدور گاز به کشورهای هند و پاکستان به اجرا در آمده است.

وی اظهار داشت: به طور قطع این خط امنیت را برای سیستان و بلوچستان و ایران به همراه خواهد داشت و با فرستادن خط لوله صلح به پاکستان بسیاری از مشکلات امنیتی و اقتصادی دو سوی مرز بر طرف می شود.

میرزایی گفت: براساس سیاست های کلان کشور، چابهار در آینده نزدیک به قطب سوم پتروشیمی کشور مبدل می شود و در چشم انداز 1404 مصرف صنعتی گاز در این استان به مرز 70 درصد خواهد رسید.

گازرسانی صنعت و اقتصاد چابهار را متحول می کند

وی افزود: بسیاری از طرح هایی که برای چابهار پیش بینی شده است، مصرف بالایی در گاز دارند و موجبات تحول صنعتی و اقتصادی و اشتغالزایی مضاعف را فراهم می کنند.

وی بیان داشت: مهمترین دستاوردهای گازرسانی به سیستان و بلوچستان، جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه، جایگزینی جایگاه های CNGبه جای جایگاه های بنزین و رشد اشتغالزایی است و همچنین کارشناسان در حال مطالعه هستند تا بتوانند از این گاز برای فصل تابستان با نصب کولرهای خانگی بهره گیرند.

مدیر عامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این شرکت مسئولیتی در قبال گازرسانی به روستاهای زیر 20 خانوار جمعیت در استان ندارد، اظهار امیدواری کرد با توجه به طرح های جدیدی از جمله LNGو CNGگازرسانی به روستاها را به مرحله اجرا درآوریم.

وی گفت: با توجه به حمایت های دولت و تامین بودجه لازم برای اجرای به موقع پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان، تا سه سال آینده همه شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند می شوند.