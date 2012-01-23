انقلاب اسلامی رهایی از ظلم را برای ملت ایران به ارمغان آورد

حجت الاسلام سید رحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر، رسانه ها باید به وظیفه ذاتی خود عمل و افکارعمومی را برای حضوری گسترده در مراسم ها آماده کنند.

وی افزود: انقلابی که در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، علاوه بر بهره مند شدن ملت از برکات آن، در حال حاضر در تحولات منطقه ای رفتارهای انقلابیون آن کشورها به طور کامل شبیه انقلاب اسلامی ایران و این نشانه گسترش بیداری اسلامی است.

این مسئول عنوان کرد: یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس بود که به عنوان سند انقلاب اسلامی در دست ما است و این برگ افتخار چهره واقعی دشمن را به تمامی ملتها نشان داد.

موسوی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و چیزی نیست که دشمن بتواند آن را با ترور و تهدید نابود کند و از بین ببرد بلکه در حال حاضر فرهنگ خودباری و استقلال در کشور اسلامی وجود دارد و هر روز قدرتمندتر و استوارتر از دیروز می شویم.