  1. استانها
  2. مازندران
۳ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۹

مهدیان در گفتگو با مهر:

14 بقعه در آمل بازسازی می شود

14 بقعه در آمل بازسازی می شود

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل از برنامه این اداره برای بازسازی، 14 بقعه مقابر امامزادگان در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد بر اساس برنامه هفت بقعه جدید در حال ساخت و هفت بقعه دیگر در این شهرستان تعمیری است.

وی افزود: برای اجرای مرحله نخست ساخت و تعمیر مقابر هر امامزاده در این شهرستان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 100میلیون ریال اعتبار اختصاص داده و مابقی اعتبار مورد نیاز این اقدام به تناسب پیشرفت پروژه ها اختصاص داده خواهد شد.
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل اضافه کرد: ساخت مقابرجدید هفت امامزاده در آمل، بر اساس طرح مصوب جامع فرهنگی در امامزادگان شاخص این شهرستان از جمله امامزاده عبدالله(ع) در حال اجراست.
 
مهدیان، به برنامه های اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در هفته وقف اشاره کرد و ادامه داد: در هفته وقف ساخت مقابر چهار امامزاده جدید شامل امامزاده 18 تن، امامزاده قاسم قجر محله، امامزاده حسن لهاش و امامزاده محمد طاهر روستای مطهر انجام می شود.
 
وی، اجرای طرحهای عمرانی در مقابر امامزادگان این شهرستان را نیازمند کمکهای مردمی دانست و اضافه کرد:  اعتبار مورد نیاز طرحهای عمرانی در مقابر امامزادگان 30 درصد از محل سازمان اوقاف کشور، 30 درصد اداره کل اوقاف استان و مابقی توسط اداره شهرستان و کمکهای مردمی تامین و اجرا می شود.
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اشاره به اینکه وقف سبب پیشرفت در بسیاری از امور جامعه می شود و گرایش و استقبال مردم به این موضوع سبب سلامت جامعه می شود، تصریح کرد: خوشبختانه مردم مازندران که مهد حکومت علویان است با درک صحیح اهمیت وقف در این مسیر قدمهای ارزشمندی برداشتند.
  
کد مطلب 1515548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها