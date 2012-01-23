14 بقعه در آمل بازسازی می شود

حجت الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد بر اساس برنامه هفت بقعه جدید در حال ساخت و هفت بقعه دیگر در این شهرستان تعمیری است.

وی افزود: برای اجرای مرحله نخست ساخت و تعمیر مقابر هر امامزاده در این شهرستان، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 100میلیون ریال اعتبار اختصاص داده و مابقی اعتبار مورد نیاز این اقدام به تناسب پیشرفت پروژه ها اختصاص داده خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل اضافه کرد: ساخت مقابرجدید هفت امامزاده در آمل، بر اساس طرح مصوب جامع فرهنگی در امامزادگان شاخص این شهرستان از جمله امامزاده عبدالله(ع) در حال اجراست.

مهدیان، به برنامه های اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در هفته وقف اشاره کرد و ادامه داد: در هفته وقف ساخت مقابر چهار امامزاده جدید شامل امامزاده 18 تن، امامزاده قاسم قجر محله، امامزاده حسن لهاش و امامزاده محمد طاهر روستای مطهر انجام می شود.

وی، اجرای طرحهای عمرانی در مقابر امامزادگان این شهرستان را نیازمند کمکهای مردمی دانست و اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز طرحهای عمرانی در مقابر امامزادگان 30 درصد از محل سازمان اوقاف کشور، 30 درصد اداره کل اوقاف استان و مابقی توسط اداره شهرستان و کمکهای مردمی تامین و اجرا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اشاره به اینکه وقف سبب پیشرفت در بسیاری از امور جامعه می شود و گرایش و استقبال مردم به این موضوع سبب سلامت جامعه می شود، تصریح کرد: خوشبختانه مردم مازندران که مهد حکومت علویان است با درک صحیح اهمیت وقف در این مسیر قدمهای ارزشمندی برداشتند.