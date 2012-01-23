عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه



- سی ان ان گزارش داد: ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن نیروی دریایی ارتش آمریکا با همراهی ناوهای انگلیس و فرانسه از تنگه هرمز عبور کرد.

- پارلمان جدید مصر به رهبری اسلامگراها امروز (دوشنبه) نخستین جلسه خود را برگزار می کند.

- وزرای خارجه عرب خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه شدند/ مقامات دمشق با رد تصمیمات اخیر اتحادیه عرب آن را دخالت در امور کشور خود دانستند.

- عربستان از خروج ناظران خود از خاک سوریه خبر داد.

- سازمان دیدبان حقوق بشر درباره نقض خطرناک حقوق بشر در فلسطین اشغالی هشدار داد.



*آفریقا

- مقامات سودان و سودان جنوبی درباره تمدید مذاکرات در بخش نفتی توافق کردند.

- قربانیان خشونتها در نیجریه به 191 نفر رسید.

*آمریکا



- واشنگتن از موافقت خود با پذیرش "علی عبدالله صالح" جهت درمان در آمریکا خبر داد.



- "گابریل گیفوردز" از اعضای کنگره آمریکا پس از گذشت یک سال از عملیات ناکام تروریستی علیه خود، از عزم خود برای استعفا خبر داد.



*اروپا

- مردم کرواسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تایید کردند/ اتحادیه اروپا تصمیم کرواسی در زمینه پیوستن به این اتحادیه را خبری خوب برای همه دانست.



- آمار کشته شدگان کشتی ایتالیایی به 13 نفر افزایش یافت.

- تظاهرات مردم رومانی وارد دهمین روز خود شد.