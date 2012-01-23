عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*خاورمیانه
- سی ان ان گزارش داد: ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن نیروی دریایی ارتش آمریکا با همراهی ناوهای انگلیس و فرانسه از تنگه هرمز عبور کرد.
- پارلمان جدید مصر به رهبری اسلامگراها امروز (دوشنبه) نخستین جلسه خود را برگزار می کند.
- وزرای خارجه عرب خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه شدند/ مقامات دمشق با رد تصمیمات اخیر اتحادیه عرب آن را دخالت در امور کشور خود دانستند.
- عربستان از خروج ناظران خود از خاک سوریه خبر داد.
- سازمان دیدبان حقوق بشر درباره نقض خطرناک حقوق بشر در فلسطین اشغالی هشدار داد.
*آفریقا
- مقامات سودان و سودان جنوبی درباره تمدید مذاکرات در بخش نفتی توافق کردند.
- قربانیان خشونتها در نیجریه به 191 نفر رسید.
*آمریکا
- واشنگتن از موافقت خود با پذیرش "علی عبدالله صالح" جهت درمان در آمریکا خبر داد.
- واشنگتن از موافقت خود با پذیرش "علی عبدالله صالح" جهت درمان در آمریکا خبر داد.
- "گابریل گیفوردز" از اعضای کنگره آمریکا پس از گذشت یک سال از عملیات ناکام تروریستی علیه خود، از عزم خود برای استعفا خبر داد.
*اروپا
*اروپا
- مردم کرواسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تایید کردند/ اتحادیه اروپا تصمیم کرواسی در زمینه پیوستن به این اتحادیه را خبری خوب برای همه دانست.
- آمار کشته شدگان کشتی ایتالیایی به 13 نفر افزایش یافت.
- تظاهرات مردم رومانی وارد دهمین روز خود شد.
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