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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۲۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

*خاورمیانه

- سی ان ان گزارش داد: ناو هواپیمابر آبرهام لینکلن نیروی دریایی ارتش آمریکا با همراهی ناوهای انگلیس و فرانسه از تنگه هرمز عبور کرد.

- پارلمان جدید مصر به رهبری اسلامگراها امروز (دوشنبه) نخستین جلسه خود را برگزار می کند.

- وزرای خارجه عرب خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه شدند/ مقامات دمشق با رد تصمیمات اخیر اتحادیه عرب آن را دخالت در امور کشور خود دانستند.

- عربستان از خروج ناظران خود از خاک سوریه خبر داد.

- سازمان دیدبان حقوق بشر درباره نقض خطرناک حقوق بشر در فلسطین اشغالی هشدار داد.


*آفریقا

- مقامات سودان و سودان جنوبی درباره تمدید مذاکرات در بخش نفتی توافق کردند.
 
- قربانیان خشونتها در نیجریه به 191 نفر رسید.
 
 
*آمریکا
 
- واشنگتن از موافقت خود با پذیرش "علی عبدالله صالح" جهت درمان در آمریکا خبر داد.
 
- "گابریل گیفوردز" از اعضای کنگره آمریکا پس از گذشت یک سال از عملیات ناکام تروریستی علیه خود، از عزم خود برای استعفا خبر داد.

*اروپا
 
- مردم کرواسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تایید کردند/ اتحادیه اروپا تصمیم کرواسی در زمینه پیوستن به این اتحادیه را خبری خوب برای همه دانست.

- آمار کشته شدگان کشتی ایتالیایی به 13 نفر افزایش یافت.
 
- تظاهرات مردم رومانی وارد دهمین روز خود شد.
کد مطلب 1515551

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