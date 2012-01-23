هنوز دلیل رد صلاحیتم مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پروین احمدی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه از گرمسار و مرتضی طلایی که ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران را بر عهده دارد از شهر اصفهان برای حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت احمدی نژاد تایید شد.



رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تایید رد صلاحیت خود از سوی هیات نظارت شورای نگهبان به خبرنگار مهرگفت: هنوز به طور رسمی اعلام نکرده اند که رد صلاحیت شده ام اما شنیده ام که صلاحیتم در اصفهان تایید نشده است.

وی ادامه داد: هنوز دلیل عدم تایید صلاحیتم مشخص نیست اما نسبت به آن اعتراض می کنم.

مرتضی طلایی در سال 70 به فرماندهی پلیس شهر اصفهان منصوب شد و پس از آن به تهران آمد و به عنوان رییس پلیس تهران بزرگ فعالیت های را خود در نیروی انتظامی ادامه داد. او در سال 86 و در زمان فرماندهی سرداراسماعیل احمدی مقدم رئیس کل ناجا با درجه نظامی سردار سرتیپ پاسدار بازنشسته شد و هم اکنون نیز در شورای شهر تهران حضور دارد.



به گزارش مهر، در این مرحله داوطلبانی که از سوی هیئت‌های استانی صلاحیتشان مورد تأئید قرار نگرفته است، طبق تبصره3 ماده 52 قانون برای اعلام اعتراض 24 ساعت زمان دارند تا اعتراضشان را به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارائه کنند.