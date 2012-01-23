خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: انتشارات قدیانی به تازگی مجموعه‌ای 6 جلدی با نام «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» نوشته اولف بلانک را با ترجمه مسعود حجوانی مترجم ایرانی ساکن آلمان منتشر کرده است که گرچه ناشر این مجموعه را در قالب رمان کودکان خود دانسته ولی این آثار بیشتر برای نوجوانان خواندنی و جذاب است و حتی بزرگسالانی که هنوز علاقمند به دنبال کردن ادبیات کودک و نوجوان هستند هم می‌توانند از خواندن این داستان‌ها لذت ببرند.

این مجموعه که در هر جلد آن داستان مستقلی دنبال می‌شود ماجرای سه پسربچه با نام‌های یوستوس، پتر و بوب است که هربار یا یک ماجرای پلیسی- کارآگاهی روبه رو و به شیرینی موفق به حل آن می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» خوش‌خوان بودن آن است و نویسنده شیوه روایتی‌ای را انتخاب کرده که نوجوانان به راحتی می‌توانند این کتاب‌ها را بخوانند و با اتفاقات داستان همراه شوند. البته ترجمه روان حجوانی نیز در برگردان فارسی از جذابیت اثر نکاسته و همچنین مترجم سعی کرده است حال و هوای اصلی اثر را حفظ کند و با اینکه قهرمان‌های داستان سه نوجوان آمریکایی هستند ولی نوجوان ایرانی نیز می‌تواند با آنها احساس قرابت کند.

اتفاق‌هایی که برای این سه پسربچه رخ می‌دهد در تخیل بچه‌ها قابل پیگیری است و شاید حتی آنها را برانگیزد که خودشان نیز چنین تجربه‌هایی داشته باشند.

هر جلد از کتاب دارای فصل‌بندی‌های مختلف است که به خواننده فرصت می‌دهد در پایان هر فصل مکث کرده و با آرامش بیشتری داستان را دنبال کند و همین امر کمی تصور سنتی یک رمان را از اثر می‌گیرد. شکست‌های داستان در هر فصل به گونه‌ای است که داستان خط سیر عادی خود را دنبال می‌کند و داستان به شیوه کاملا کلاسیک نوشته شده و از فلاش‌بک‌ها و یا شیوه‌های روایتی مدرن و پست مدرن در این مجموعه خبری نیست.

از مهم‌ترین نکاتی که می‌شود بدان اشاره کرد این است که داستان تصویرهای سیاه‌قلم مختصری هم دارد که گرچه تعدادشان کم است ولی به کمک داستان می‌آیند و به ویژه ارائه تصویر از سه قهرمان داستان به آشنایی بیشتر با قهرمان‌های داستان منجر می‌شود. البته اگر این تصویرها بیشتر هم بود با توجه به مخاطب آن، می‌توانست به جذابیت کار کمک کند گرچه ممکن است نسخه اصلی کتاب‌ها تصویرهای بیشتری داشته باشد.

مجموعه «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» شاید در نگاه نخست یک اثر آموزنده نباشد بلکه بیشتر برای سرگرمی خواننده مناسب باشد ولی به دلیل اینکه قهرمان‌های داستان همواره در پی کشف معماهایی هستند و سعی می‌کنند از کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل به حل معمای بزرگتری برسند این شیوه می‌تواند به رشد خلاقیت و روحیه پرسشگری و جسارت بچه‌ها کمک کند.

خواننده‌های داستان می توانند با تاسی از سه قهرمان کتاب با دقت و توجه بیشتر در محیط اطرافشان، به کشف رازهای زیادی بپردازند.

رابطه خانواده قهرمان اصلی کتاب؛ یوستوس با وی و دوستانش و همچنین اعتمادی که سربازرس شهر به بچه‌ها دارد و احترامی که برای آنها قائل است، حس اعتماد به نفس را در بچه‌ها تقویت می‌کند که این هم می‌تواند الگویی برای بزرگترهایی باشد که این کتاب‌ها را می‌خوانند.

نام کتاب برگرفته از گروهی است که این سه پسربچه برای خودشان ساخته و این نام را برای آن انتخاب کرده‌اند؛ نامی بامزه که خواننده را به خواندن اثر ترغیب می‌کند.

در یک نگاه کلی «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» مجموعه‌ای که به بچه‌ها کمک می‌کند به مطالعه علاقمند شوند و وقتی عادت مطالعه در آنها نهادینه شد خواندن آثار جدی‌تر هم برایشان ساده‌تر می‌شود.

انتشارات قدیانی که به طور تخصصی به چاپ آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اقدام می‌کند، گام بلند و ارزشمندی در ترویج فرهنگ مطالعه بین کودکان و نوجوانان برداشته است که نمونه آن مجموعه «ماجراهای سه پسربچه ؟؟؟» است و امید می‌رود این روند با جدیت دنبال شود.