  1. هنر
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۹

عراق در سوئد مرکز فرهنگی راه می‌اندازد

عراق در سوئد مرکز فرهنگی راه می‌اندازد

وزارت فرهنگ عراق فدرال اعلام کرد که به زودی مرکز فرهنگی این کشور در استکهلم پایتخت سوئد تاسیس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عقیل المندلاوی» مسئول ارتباطات فرهنگی وزارت فرهنگ عراق با اعلام این خبر گفت: این وزارتخانه تلاش خود را می‌کند تا یک مرکز فرهنگی در شان نام عراق در استکهلم راه‌‌اندازی کند.

وی همچنین اعلام کرد: به زودی در این مرکز شاهد فعالیت‌های فرهنگی از سوی هنرمندان عراقی خواهیم بود.

به گفته این مقام مسئول عراقی،ٰ طی روزهای آتی هیئتی از وزارت فرهنگ عراق به همراه جمعی از اهالی فرهنگ این کشور برای افتتاح این مرکز فرهنگی عازم سوئد می‌شوند.

وزارت فرهنگ عراق در سال 2010 یک مرکز فرهنگی در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا تاسیس کرد و قرار است در آینه نزدیک هم چند مرکز فرهنگی دیگر در کشورهای آسیایی و آفریقایی راه‌اندازی کند.

کد مطلب 1515561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها