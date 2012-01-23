باسوادی کامل جمعیت 10تا 29 سال روانسر/ برگزاری 200 ویژه برنامه دهه فجر در مساجد استان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری در جلسه آموزش و پرورش این شهرستان گفت: در حال حاضر بیش از 97 درصد مردم شهرستان روانسر در گروه های سنی 10تا 49 سال باسواد هستند.

جلال صفری با بیان اینکه در اعتبارات عمرانی سالجاری این شهرستان 590 میلیون تومان اعتبار برای احداث دبیرستان 15 کلاسه محله هواشناسی شهر روانسر اختصاص یافته است، افزود: عملیات ساخت این ساختمان آمورشی با 40درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

در ادامه، امام جمعه روانسر نیز با تاسی از آیات و احادیث، دین مبین اسلام را دین رشد و کمال انسانی دانست و تصریح کرد: علم و دانش سرمایه زندگی است که باید معلمان و دانش آموزان با علم پژوهی و دانش دوستی، خود را به کمال برسانند.

وی تحقق آموزه های الهی و اسلامی در وجود معلمان را ضروری دانست و گفت: نظام آموزشی در صورتی در انجام رسالت خود موفق خواهد بود که معلمان آن دارای بصیرت و بینشی انقلابی باشند.

مدیر اداره آموزش و پرورش این شهرستان نیز در این جلسه گفت: به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل در امور اداری تمام مدارس شهری روانسر به پست الکترونیکی مجهز شده اند.

رحیم کرمی افزود: بیش از 48 درصد دانش آموزان سال دوم متوسطه این شهرستان در رشته های فنی و کاردانش در هنرستان های فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)، ام البنین و هنرستان کاردانش کشاورزی خوشه های زرین در حال تحصیل هستند.

وی در پایان یادآور شد: امسال 600 میلیون ریال برای توسعه برنامه های آموزش ابتدایی در روانسر اختصاص یافته است.

200 ویژه برنامه دهه فجر در مساجد استان کرمانشاه برگزار می شود

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر 200 ویژه برنامه در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود .

طیب صفری گفت: همزمان با دهه فجر و هفته وحدت ویژه برنامه های متنوعی توسط دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سطح مساجد روستا و شهر برگزار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه افزود: برگزاری 10 محفل انس با قرآن، برگزاری جشن انقلاب در 150 کانون، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس، پوستر و مطبوعات انقلاب در سطح 10 کانون، تاسیس و افتتاح تعداد 33 کان فرهنگی هنری، 33 باب کتابخانه و تجهیز تعدای از کانونها، اجرای 10 مسابقه فرهنگی، اجرای مسابقات ورزشی در بین کانونهای فرهنگی هنری، توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری مراسم شعرخوانی را از جمله برنامه دبیرخانه مساجد استان کرمانشاه است.

وی با اشاره به اینکه تعداد برنامه های دبیرخانه مساجد متنوع و زیاد است، گفت: بخشی از این برنامه در سطح روستاهای استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

صفری در پایان افزود: مساجد بهترین پایگاه ها برای انتقال ارزشهای انقلابی به نسل جوان هستند و باید از این ظرفیت مساجد و کانونها نهایت استفاده و بهره را ببرد.