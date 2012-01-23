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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: رویارویی تیم‌های فوتبال جوانان ایران و تاجیکستان در تورنمنت "دوستی" روسیه و پیگیری مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 آفریقا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه C:
* بلاروس - لیتوانی
* ایران - تاجیکستان

- دیدارهای معوقه از هفته نخست رقابت‌‎های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیم‌های ویارئال و اسپورتینگ گیخون به پایان می‌رسد.‌

- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه C:
* گابن - نیجریه
* مراکش - تونس

کد مطلب 1515567

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