تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* بلاروس - لیتوانی

* ایران - تاجیکستان

- دیدارهای معوقه از هفته نخست رقابت‌‎های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیم‌های ویارئال و اسپورتینگ گیخون به پایان می‌رسد.‌

- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2012 که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار می‌شود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

گروه C:

* گابن - نیجریه

* مراکش - تونس