تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و سوم ژانویه سال 2012 میلادی.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام "دوستی" روسیه امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه C:
* بلاروس - لیتوانی
* ایران - تاجیکستان
- دیدارهای معوقه از هفته نخست رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری یک مسابقه بین تیمهای ویارئال و اسپورتینگ گیخون به پایان میرسد.
- روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2012 که به صورت مشترک در دو کشور گابن و گینه استوایی برگزار میشود، امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
گروه C:
* گابن - نیجریه
* مراکش - تونس
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