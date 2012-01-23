تمرینات آلومینیوم با حضور میثاقیان دنبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان که در فصل جاری با بازیهای زیبا به عنوان یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر در صدر جدول قرار دارد تمرینات خود را با حضور میثاقیان دنبال کرد.

اکبر میثاقیان که در تمرینات عصر روز شنبه مشکلات مالی باشگاه، نارضایتی بازیکنان از وضعیت مالی و عدم حمایت مسئولان صنایع و سایر شرکتهای بزرگ در استان از این باشگاه را دلیل استعفای خود عنوان کرده بود عصر شنبه با حضور در تمرینات به فعالیت خود در باشگاه آلومینیوم ادامه داد.

مدیرباشگاه آلومینیوم هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت و مشکلات مالی باشگاه آلومینیوم بیان داشت: مشکلات مالی با مساعدت و دستورات استاندار هرمزگان تا حدودی رفع شده و مجتمع آلومینیوم المهدی موظف به پرداخت تمامی مطالبات بازیکنان بر اساس قراردادها تا پایان سال شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه دولت موجب شد تا جلوی بودجه مصوبه فصل جاری باشگاه گرفته شود افزود: مشکلات پیش آمده ناخواسته بوده و مدیران باشگاه و مجتمع آلومینیوم المهدی تلاش بسیاری برای حل این مشکل انجام داده اند.

جباری اظهارداشت: مشکلات مالی تا حدودی رفع شده و 30 درصد مطالبات بازیکنان و کادر فنی ظرف یک ماه آینده پرداخت خواهد شد. مطمئن باشید آلومینیوم هرمزگان سال آینده در لیگ برتر به عنوان نماینده شایسته هرمزگان در لیگ برتر خواهد بود.

همچنین اکبر میثاقیان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: امیدوارم که از این پس مشکلات مالی خللی در ادامه روند قهرمانی تیم فوتبال آلومینیوم به وجود نیاورد.

وی حمایت هواداران و مردم خونگرم هرمزگان را دلیل بازگشت خود به تمرینات عنوان کرد و افزود: کادر فنی و بازیکنان هم قسم برای قهرمانی شده اند و امیدوارم با پرداخت مابقی مطالبات بازیکنان بتوانیم شاهد بازیهای زیبا و جنگنده در رقابتهای لیگ یک باشیم.

میثاقیان بیان داشت: مدیرعامل باشگاه در این مدت زحمات بسیاری برای حل مشکلات کشیده اما همچنان از برخی بی توجهی ها از سوی برخی مدیران ناراحت و دلگیر هستم.

وی حمایتهای استاندار هرمزگان را موجب دلگرمی باشگاه عنوان کرد و افزود: اگر حمایتهای استاندار نبود شاید این تیم قبل از اتمام نیم فصل اول از ادامه رقابتها کنار می کشید.

اکبر میثاقیان عصر روز شنبه در پایان تمرینات استعفای خود را اعلام کرد و در گفتگو با مهر وضعیت موجود را دلیل رفتن خود عنوان کرده بود. میثاقیان کارنامه درخشانی در صعود با تیمهای مختلف از لیگ یک به لیگ برتر و خارج کردن تیمهای لیگ برتری از بحران دارد.