ابعاد شخصیتی امام رضا (ع) به نسل جوان بیشتر معرفی شود

حجت اسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) اظهارداشت: همگان باید نسبت به شناخت شخصیت امام هشتم ( ع ) در ابعاد مختلف تلاش و اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

وی همچنین بر لزوم توسعه اخلاق رضوی در جامعه تاکید کرد و افزود: اگر فرهنگ و اخلاق رضوی در جامعه تسری پیدا کند، شاهد نتایج خوبی در تعالی اخلاقی جامعه خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: در شرایطی که استکبار جهانی فرهنگ مبتذل غرب را ترویج می ‌دهد فعالیت فرهنگی مبتنی ‌بر دین راهکاری برای مقابله با این تهاجم فرهنگی است.

وی اظهارداشت: بهترین راه در برابر تهاجم فرهنگی، مقابله فرهنگی است که با توجه به فرهنگ و سیره اهل ‌بیت ( ع ) می ‌توان در برابر تهاجم فرهنگی ایستاد.

یاری گفت: احیاء فرهنگ رضوی یکی از ضروری ترین اموری است که اگر در جامعه اتفاق بیفتد، تمام مشکلات جامعه رفع خواهد شد.

وی عنوان کرد: فرهنگ رضوی به معنای تواضع، علم، معنویت، توانمند بودن و مجاهد بودن است که این فرهنگ از ضروری‌ ترین فعالیتهاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه بر ضرورت الگوگیری از شخصیت گوهربار امام رضا ( ‌ع ‌) تاکید کرد و یادآورشد: ‌شخصیت امام هشتم ( ع ) الگویی قابل بهره ‌برداری در تمام عرصه ‌ها و آشنایی با این وجود می‌ تواند در زندگی همه ما جهت ‌آفرین باشد.