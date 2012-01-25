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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

کچوئیان به مهر خبر داد؛

احتمال امضا نکردن حکم فرهاد دانشجو توسط هاشمی رفسنجانی

احتمال امضا نکردن حکم فرهاد دانشجو توسط هاشمی رفسنجانی

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ممکن است آیت الله هاشمی، رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد حکم ریاست فرهاد دانشجو بر این دانشگاه را امضا نکند، گفت: رئیس هیأت امنای در جلسه آخر هیأت امنا قصد انتخاب رئیس دانشگاه آزاد را نداشت.

حسین کچوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سوابق فعالیت دارد، حتی در یکی از جلسات اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی دکتر جاسبی اعلام کرد که مخالف ریاست فرهاد دانشجو در این دانشگاه نیست و رئیس هیئت امنا هم ظاهراً موافق پیشنهاد سایر اعضا برای رئیس جدید این دانشگاه است.

وی گفت: تنها مشکلی که با ادله نه چندان درست و موجه از سوی رئیس هیئت امنا مطرح شد این بود که روند برگزاری جلسه تعیین ریاست دانشگاه آزاد طبق نظر وی پیش نرفته است.

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: موضوعی که مدتی پیش مطرح می شد این بود که رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده به دلیل برخی ملاحظات سیاسی اجازه نمی دهد تحولی در این دانشگاه اتفاق بیافتد. به همین دلیل در جلسه آخر هیئت امنا قصد انتخاب رئیس دانشگاه آزاد را نداشت.

به گفته کچوئیان، در صورتیکه رئیس هیئت امنا بر این اساس بخواهد اقدام کند، حکم ریاست فرهاد دانشجو را امضا نمی کند. 

کد مطلب 1515576

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