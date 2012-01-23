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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

قلیچ لی:

استاندارد شاخصی برای تشخیص مطلوب از غیر مطلوب است

استاندارد شاخصی برای تشخیص مطلوب از غیر مطلوب است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد گلستان، ضمن اشاره به گستردگی دامنه وظایف این اداره کل، استاندارد را شاخصی برای تشخیص مطلوب از غیر مطلوب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در دنیای امروز هیچ کالا، تولید، خدمت و رفتاری از داشتن استاندارد بی نیاز نیست.

وی ضمن تشریح وظایف استاندارد به ویژه تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آنها در راستای پیوند عملی بین وظایف سازمان استاندارد و خبر نویسی پرداخت.

قلیچ لی، پیشنهاد تدوین استاندارد خبر نویسی را مطرح کرد که از سوی حاضرین مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه مسئولان و نمایندگان خبرگزاریهای مهر و ایرنا، یکی از راههای اطلاع رسانی بیشتر و اشاعه فرهنگ استاندارد را آشنایی مردم با این وظایف و رسالتها از طریق گزارشهای تحلیلی توسط خبرنگاران و خبرگزاریها دانستند.
 
این نشست  با حضور جمعی از مسئولان خبرگزاریهای فعال در استان و نیز برخی از کارشناسان استاندارد گلستان در این اداره کل برگزار شد.
کد مطلب 1515585

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