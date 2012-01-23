استاندارد شاخصی برای تشخیص مطلوب از غیر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در دنیای امروز هیچ کالا، تولید، خدمت و رفتاری از داشتن استاندارد بی نیاز نیست.

وی ضمن تشریح وظایف استاندارد به ویژه تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آنها در راستای پیوند عملی بین وظایف سازمان استاندارد و خبر نویسی پرداخت.

قلیچ لی، پیشنهاد تدوین استاندارد خبر نویسی را مطرح کرد که از سوی حاضرین مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه مسئولان و نمایندگان خبرگزاریهای مهر و ایرنا، یکی از راههای اطلاع رسانی بیشتر و اشاعه فرهنگ استاندارد را آشنایی مردم با این وظایف و رسالتها از طریق گزارشهای تحلیلی توسط خبرنگاران و خبرگزاریها دانستند.

این نشست با حضور جمعی از مسئولان خبرگزاریهای فعال در استان و نیز برخی از کارشناسان استاندارد گلستان در این اداره کل برگزار شد.