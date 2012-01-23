متن بیانیه اتحادیه عرب درباره سوریه/ بندهای مشکوک و مخالفت دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب شب گذشته در قاهره با صدور بیانیه ای پایان یافت که با مخالفت دمشق مواجه است.

جزئیات بیانیه 7 بندی اتحادیه عرب در قبال سوریه

اتحادیه عرب در بیانیه خود با اشاره به استفاده از گزارشهای تهیه شده از سوی ناظران عرب که به مدت یک ماه در سوریه فعال بودند، اعلام کرد: با تاکید بر تلاشها جهت خروج سوریه از بحران بدون دخالت خارجی و جهت گیری به سوی جنگ داخلی، پس از بررسی گزارش "محمد الدابی" رئیس هیئت ناظران عرب در سوریه و تحولات اخیر این کشور تصمیم می گیرد:

با توجه به پیشرفت نسبی در اجرای برخی تعهدات از سوی دولت سوریه و لزوم توقف اعمال خشونت آمیز از هر طرفی جهت حفاظت از شهروندان سوری، از دولت سوریه می خواهیم به اجرای بندهای زیر اقدام کند:

1. آزادی تمامی زندانیان، تخلیه تمامی شهرها و مناطق مسکونی از هرگونه اشکال مسلحانه، اجازه دادن به ورود سازمانهای ذیربط و رسانه های عربی و بین المللی با در نظر گرفتن آزادی آنها در حضور در تمامی نقاط سوریه جهت اطلاع از واقعیت شرایط و تحولات.

2. عقب نشینی ارتش سوریه و تمامی نیروهای مسلح به پادگانها و مراکز اصلی، اجازه دادن به تظاهرات مسالمت آمیز در تمامی مظاهر آن، تضمین آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و ادامه پشتبیانی از هیئت ناظران عرب و دعوت از دولت سوریه و مخالفان برای انجام گفتگوی جدی طی مهلتی دوهفته ای.

همچنین شورای وزیران خارجه اتحادیه عرب بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی طی دو ماه آتی که در آن دولت و مخالفان به ریاست شخصیتی مورد توافق حضور داشته باشند، تاکید می کند. وظیفه این دولت جدید اجرای بندهای اعلام شده از سوی اتحادیه عرب در بیانیه فعلی و فراهم آوردن مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با حضور آزادانه احزاب و به موجب قانونی است که در آن نظارت عربی و بین المللی لحاظ شده باشد.

3. رئیس جمهور سوریه تمامی اختیارات خود را در جهت همکاری با دولت وحدت ملی در راستای انجام ماموریتهایش در مرحله انتقالی به معاون اول خود واگذار کند.

4. اعلام تشکیل دولت وحدت ملی (پس از توافق درباره تشکیل آن) که هدف اصلی اش ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی، مذهبی و طایفه ای آنها تا بر مبنای آن قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال یابد.

5. حکومت وحدت ملی همچنین باید در جهت بازگرداندن امنیت و ثبات به سوریه تلاش کند و در این زمینه کشورهای عربی متعهد می شوند که با همکاری اتحادیه عرب پشتیبانی مالی داشته باشند.دولت وحدت ملی باید کمیته مستقلی را جهت تحقیق درباره نقض حقوق شهروندان و بررسی آنها تشکیل دهد.

6. دولت وحدت ملی همچنین باید در جهت برگزاری انتخابات مجلس موسسان با نظارت عربی و بین المللی و در شرایط آزاد و شفاف مقدمات لازم را فراهم کند. مجلس موسسان نیز سه ماه پس از تشکیل دولت وحدت ملی قانون اساسی جدید سوریه را به همه پرسی بگذارد تا پس از طی این مراحل انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه برگزار شود.

7. کشورهای دیگر باید از دولت وحدت ملی در سوریه حمایت کرده تا بتواند ماموریتهایش را در ادامه فعالیت ناظران و همکاری با دبیرکل اتحادیه عرب تداوم بخشد. همچنین دبیرکل اتحادیه عرب باید یک نماینده ویژه برای پیگیری روند سیاسی انتخاب کند. همچنین از رئیس هیئت ناظران عرب و دبیرکل اتحادیه عرب خواسته می شود که شورای امنیت سازمان ملل را جهت پشتیبانی از این طرح و دیگر تصمیمات اتحادیه عرب مطلع کند.

حاشیه های نشست شب گذشته اتحادیه عرب

رسانه ها به حاشیه هایی از نشست شب گذشته اتحادیه عرب درباره سوریه اشاره کرده اند که آنها را از نظر می گذرانیم؛

- بیانیه اخیر اتحادیه عرب بسیار سختگیرانه تر از تصمیمات قبلی درباره تحولات سوریه و در هفت بند تدوین شده که در آن به واگذاری اختیارات بشار اسد اشاره صریح شده است.

- در بند هفتم این بیانیه گزینه رفتن به شورای امنیت و تقاضای پشتیبانی از آن در نظر گرفته شده که نماینده الجزایر با گنجاندن این بند موافق نبود.

- لبنان به سیاست خود در قبال موضوع سوریه ادامه داد و اعلام کرد فاصله خود را در قبال تصمیم گیریها درباره تحولات این کشور حفظ می کند.

- مخالفان سوری دقیقا پس از پایان کنفرانس خبری "حمد بن جاسم" نخست وزیر قطر و "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب کنفرانس خبری تشکیل دادند.

- نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در مجموع 4 ساعت به درازا کشید و دقایقی پس از ساعت 23 به وقت محلی قاهره پایان یافت.