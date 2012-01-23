سفیر سابق آلمان در دمشق نماینده اروپا در مذاکرات سازش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز دوشنبه خود در مورد معرفی "آندرئاس راینیکه" به عنوان نماینده جدید این اتحادیه در مذاکرات متوقف شده سازش خاورمیانه تصمیم گیری می کنند.

رسانه های آلمانی با اعلام این مطلب از راینیکه به عنوان یکی از باتجربه ترین دیپلماتهای این کشور در زمینه مسائل خاورمیانه یاد کردند.

این دیپلمات 56 ساله پیشتر سفیر آلمان در دمشق بوده و هم اکنون کارشناس مسائل خاورمیانه در وزارت خارجه این کشور است. گفتنی است "مارک اوته" بلژیکی فرستاده پیشین اتحادیه اروپا در مذاکرات سازش خاورمیانه از سال 2003 تا 2011 عهده دار این سمت بود.