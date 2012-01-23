تاسیس مرکز جهانی نسخ خطی فارسی یونسکو در انتظار حامی مالی

محمود اسعدی، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون یونسکو در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: یکی از مصوبات آخرین نشستی که در سال جاری در سازمان یونسکو برگزار شد، ایجاد مرکز بین‌المللی نسخه‌های خطی فارسی در ایران بود که اجرای آن در ایران تاکنون از سوی مقامات دولتی کشور بی‌سرانجام مانده است.

وی ادامه داد: نسخ خطی فارسی به طور عمده به جز ایران در شبه قاره هند و حتی آسیای میانه و نیز اروپا پراکنده شده است و این تصمیم به پیشنهاد کمیسیون یونسکو در ایران در مجمع عمومی به تصویب رسید تا در این حوزه شاهد ایجاد مرکزیتی باشیم.

اسعدی ادامه داد: ایجاد این مرکز در ایران نیازمند یک متولی است؛ به ویژه اینکه باید از نظر مالی برای تاسیس این مرکز بودجه‌ای در ایران مد نظر قرار داده شود.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون یونسکو در ایران با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست یونسکو در سال جاری افزود: نهادهای فرهنگی کشور به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند با حمایت مالی از مصوبه‌ای که موجب زنده شدن دوباره متون موجود در نسخ خطی می‌شود و با پشتوانه حمایت مالی از این برنامه موجب حفظ بیشتر و بهتر آن شود.

اسعدی تصریح کرد: کمیسیون یونسکو در ایران هم البته هنوز پیشنهاد و تقاضایی برای ایجاد این مرکز به جایی ارائه نداده است. البته این به دلیل وجهه فرهنگی و بعد حمایت معنوی از فعالیت‌ها از سوی این کمیسیون باز می‌گردد، اما در صورت اعلام حمایت مالی از ایجاد این مرکز کمیسیون آماده همه نوع همکاری با آن خواهد بود.