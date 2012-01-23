حیات جاوید

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: پدر مولف کتاب، علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی پس از مراجعت از نجف، در جلسه‌ای در روزهای جمعه وصیت‌نامه امام علی (ع) به امام حسن (ع)‌ را شرح و تفسیر می‌کرد. نویسنده کتاب هم نشر این کتاب را به عنوان شرح اجمالی این وصیت‌نامه برآورده شدن آروزهای ده‌ها ساله خود می‌داند.

بعد از مقدمه مفصل کتاب که تا صفحه 61 آن ادامه دارد، شرح و ترجمه وصیت‌نامه شروع می‌شود و مسائل بسیاری با استخراج از این وصیت‌نامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. کلام امیرالمومنین درعلت و انگیزه بیان این وصیت‌نامه، توصیه‌ها و اندرزهای امیرالمومنین برای احیاء قلب و نورانی نمودن آن، بررسی علل برپایی جنگ جمل، مقابله حکمت و نور با وهم و خیال، کلام امیر مومنان در بیان اوصاف اولیای الهی، اهمیت جایگاه حکمت در دیدگاه قرآن کریم، پیامدهای ناگوار سخن گفتن در غیر حوزه علم و آگاهی، دستورات عملی امیرالمومنین درابعاد شخصی و اجتماعی زندگی و .... از عناوینی هستند که در شرح و تفسیر این وصیت‌نامه مطرح شده‌اند.

در این کتاب، مقاطع وصیت‌نامه امام علی (ع) با متن عربی و ترجمه آن‌ها به فارسی ذکر شده است و در ادامه مولف کتاب، با استفاده از احادیث، آیات قرآن و اشعار مختلف به تفسیر و تاویل فرازهای این وصیت‌نامه پرداخته است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

امیرالمومنین می‌فرماید: «از آن‌چه آگاه نیستی لب فرو بند! بلکه هرچه را آگاه و مطلع هستی اظهار و افشاء منما!» که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در بسیاری از مواقع، افشاء و بیان یک مطلب موجب مفاسد و توالی ناگوار خواهد بود و حرام می‌باشد. همان‌گونه که تجویز دارو در جایی که فرد طبیب نمی‌باشد، حرام و موجب دیه و کیفر و تنبیه خواهد شد، چنان‌چه بدین مضمون نیز روایتی وارد شده است.

در قسمت دیگری از این کتاب به نقل از امیر مومنان آمده است:

هنگامی که از جانب رفیق و برادرت بی‌اعتنایی و قطع علاقه مشاهده کردی، برای تجدید پیوند پیش قدم باش، و زمانی که با نامهربانی و تکدر، راه مواصلت را به روی تو بست، با لطف و تقرب به او، دوباره آن را بگشای، و در وقت بخل و امساک او در امور، بذل و بخشش قرار ده، و وقتی از تو گریزان گشت، خود را به او نزدیک نما، و زمانی که با درشت‌خویی با تو برخورد نمود، با رافت و لینت پاسخ ده، و هنگامی که از او جرم و خلافی نسبت به تو سر زد، او را معذور بدار، و چنان‌ با او برخورد کن و در مقابل او رفتار و کردار انسانی بنما که چون بنده در مقابل مولای خویش، هیچ جرم و خلافی را به مولای خود نسبت نمی‌دهد، و همه خلاف‌ها را از آن خود می‌پندارد و خود را محکوم و مولا را حاکم قلمداد می‌کند، و او را ولی‌نعمت خویش می‌انگارد.

کتاب «حیات جاوید» با 240 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.