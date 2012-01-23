139 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای کرمان وجود دارد

حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر 104 نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه، 68 نفر به دلیل بدهکاری مالی، 16 نفر بدهکار نقفه و پنج نفر نیز بدهکار دیه تصادف در زندان های استان کرمان به سر می برند.

وی اظهار داشت: خیران و نیکوکاران می‌توانند در بحث جلب رضایت شاکیان، پرداخت اقساط وام مددجویان و یا ضمانت مددجو برای دریافت وام در آزادی آنها کمک کنند.

وی هدف ستاد دیه را آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد دانست و گفت: طی چند روز اخیر 12 نفر از این افراد آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

این مسئول با اشاره به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندانها و کمک به مددجویان جرایم غیرعمد، ادامه داد: این مددجویان با پرداخت بدهی دو میلیارد و 802 میلیون ریال آزاد شدند.

حجت الاسلام موسوی قوام تصریح کرد: افراد مذکور از زندان های کرمان، بم، سیرجان، جیرفت، منوجان، شهربابک و بافت بودند.

وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار گفت: این امر نیازمند اطلاع رسانی گسترده در جامعه و عزم عمومی خیرین و نیکوکاران جامعه است.

این مسئول با اشاره به اثرات معنوی این عمل خداپسندانه در پیشگاه مقدس الهی ابراز داشت: خیرین و مردم متدین با شرکت در این امر، زمینه آزادی افراد بیشتری از زندانیها را فراهم کنند.