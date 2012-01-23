342 طرح عمرانی در تالش اجرا شد/ لزوم سرمایه گذاری گردشکری

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه چهار بانده پونل - آستارا، کنار گذر تالش، بیمارستان 160 تختخوابی، مسکن مهر 800 واحدی و بتنی کردن انهار کشاورزی از مهمترین طرحهای اجرایی این شهرستان است.

وی به پروژه چهار بانده پونل - آستارا اشاره کرد و اظهارداشت: طول این پروژه در حوزه استحفاظی شهرستان تالش 72 کیلومتر است که 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار تالش همچنین با بیان اینکه طول پروژه کنارگذر تالش 10 کیلومتر است، گفت: امسال چهار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه اختصاص یافته که هم اکنون پنج تا 10 درصد پیشرفت کاردارد.

وی با اعلام اینکه مسکن مهر 800 واحدی تالش 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: مسکن مهر از دستاوردهای مهم دولت با هدف رفع مشکل اقشار متوسط و کم درآمد است.

حسینعلی زاده گفت: مسکن از مهمترین مشکلات و دغدغه جوانان است که باید با همکاری و برنامه ریزی هدفمند این مشکل را رفع کرد.

وی در ادامه به بتنی کردن انهار کشاورزی شهرستان تالش اشاره کرد و افزود: امسال برای نخستین بار اعتبار خوبی به مبلغ 10 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

فرماندار تالش یادآورشد: پروژه لاینیگ یا بتنی کردن انهار آبیاری اراضی شالیکاری با هدف جلوگیری از هدررفت آب و نیز انتقال سریع آن به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه گردشگری از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می ‌کند، گفت: این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست ‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.

حسینعلی زاده افزود: در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم کردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی، ایجاد درآمد و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می ‌شود.

وی به بسترهای مهم گردشگری در شهرستان تالش اشاره کرد و بر ضرورت سرمایه گذاری در این عرصه تاکید کرد.