شاه آبادی درگذشت بنیانگذار انجمن خوشنویسان کهگیلویه و بویراحمد را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاه آبادی در این پیام آورده است: درگذشت هنرمند فقید و پرآوازه دیار کهگیلویه وبویراحمد جناب استاد "سید امرالله حسینی" که تاثر همه اهل هنر را برانگیخت ولی یقینا آثار بی بدیل، حسن خلق و شاگردان بی شمار ایشان گنجینه ای است که او را در بین دوستان و داغدارانشان تا روز برانگیخته شدن در محضر الهی زنده نگه خواهد داشت زیرا مقام هنرمند خوشنویس مصداق بارز حدیث حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب (ع)است که فرمود: خط خوب و زیبا برای فقیر مال، برای غنی جمال و برای دانشمند کمال است.

ضایعه درگذشت آن عزیز سفر کرده را به خانواده معظم ایشان و اهالی هنرمند آن استان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد "سید امرالله حسینی" بامداد یکشنبه بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته بود.

پیکر این هنرمند فقید امروز دوشنبه از جلوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشییع و در جوار حرم مطهر امازاده قاسم در یاسوج به خاک سپرده می شود.