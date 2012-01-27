مجید کیانپور در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشورمان میزبان نخستین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای مناطق نابسامان شهری در تابستان سال آینده است، اظهارداشت : هدف کارگروه ایجاد زمینه های تبادل دانش و تجربیات درارتباط با بهسازی بافت های فرسوده و غیررسمی و ایجاد شبکه ای متشکل از نهادهای دولتی و جامعه مدنی در بین کشور های منطقه ای آسیا – اقیانوسیه است.

وی افزود : برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری نخستین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای مناطق نابسامان شهری صورت گرفته است و کمیته عملی کارگروه هم بطور منظم برگزار می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اقدامات دولت برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی و برای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه، این نشست فرصت خوبی برای معرفی فعالیت های ایران در سطح بین المللی و صدور خدمات فنی مهندسی و علمی به سایر کشور هااست.

وی پویایی در رشد شهر نشینی و فقر فزاینده را از مشخصه های منطقه آسیا – اقیانوسیه عنوان کرد و افزود: این منطقه با بیش از 60 درصد جمعیت جهان و 35 درصد سطح کره زمین، پر جمعیت ترین و وسیع ترین منطقه دنیاست.

کیان پور اظهار داشت: هم اکنون حدود 43 درصد جمعیت شهری منطقه در نواحی نابسامان شهری ( با ویژگی های مسکن ناپایدار ، ازدحام جمعیت و فضای زندگی نا مناسب ،عدم دسترسی به آب اشامیدنی و سرویس های بهداشتی و فاضلاب و ...) سکونت دارند.

کیان پور تصریح کرد: حدود 560 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند که در صورت تداوم وضعیت کنونی پیش بینی می شود این جمعیت در آیند ای نزدیک دوبرابر شود.

وی درباره محور نشست سال آینده کارگروه منطقه ای مناطق نابسامان شهری گفت: استاندارد سازی شاخصهای شناسایی سکونتگاههای نابسامان شهری، تشکیل بانک اطلاعات، سیاستهای کشورهای منطقه ای برای پیشگیری و ساماندهی و بهسازی سکونتگاههای نابسامان شهری و تجارب کشورها در زمینه برنامه های اجرایی انجام شده در سکونتگاههای نابسامان شهری از جمله محورهای این نشست است.

وی همچنین برنامه ریزی تبادل تجربیات، یافته ها و دانش در چارچوب بازدید از پروژه های سکونتگاههای نابسامان شهری کشور های منطقه، شیوه های تامین منابع مالی به منظور بهسازی یافت های نابسامان شهری، جمع بندی آموخته ها و روشهای اجرایی برتر را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد.