«گل آخر، دقیقه 90» زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب داستانی نوجوانانه روایت میشود که هم به ورزش فوتبال مربوط است و هم به دوران انقلاب و مبارزههای نوجوانان در آن روزها.
در بخشی از داستان میخوانیم: توپ از کنار پای بازیکنان گل سرخ رد میشد و میآمد طرف من. دلم میخواست می توانستم دوباره بدوم. مثل پلنگ بدوم و توپ را بکوبم بیخ طاق دروازه. ولی پایم را حس نمی کردم. انگار زمین از زیر پایم فرار میکرد.
من هم زانو زدم بعد همانطور با زنو و چهار دست و پا راه افتادم طرف توپ. همه بازیکنان گل سرخ زانو زدند. من رسیدم به توپ. با سر توپ را شوت کردم طرف دروازه. توپ آرام آرام قل خورد رفت طرف دروازه. دروازهبان از سر راه توپ کنار رفت. توپ سلانه سلانه خودش را رساند روی خط دروازه و همانجا ایستاد...
این کتاب با تصویرهای رنگی و کاغذ کاهی منتشر شده است که این اثر را جذابتر میکند. البته در پایان کتاب نوشته شده است «پایان ندارد» که به نوعی نشان از این دارد که داستان می تواند ادامه داشته باشد و یا خواننده خودش برای آن پایانی تصور کند.
«گل آخر، دقیقه 90» در 12 فصل، 136 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.
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