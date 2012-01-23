دانشگاه کردستان و شهرداری سنندج تفاهم نامه همکاری امضا می کنند

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای بهره مندی از ظرفیت های علمی دانشگاه کردستان و کمک به ارتقاء و توسعه بیشتر استان به ویژه شهر سنندج تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کردستان و شهرداری سنندج امضا می شود.

وی ادامه داد: خدمت رسانی به حوزه های مختلف و تلاش برای کاربردی کردن تحقیقات و پژوهش های علمی انجام شده در دانشگاه کردستان از جمله مهمترین اهداف امضا تفاهم نامه با شهرداری سنندج است که انتظار می رود با عملی شدن این مهم زمینه برای گسترش همکاری های دانشگاه کردستان با سایر سازمان ها و دستگاه های دولتی به ویژه خدمت رسان فراهم شود.

رئیس دانشگاه کردستان ضمن ابراز رضایت از خدمات شهرداری بر تهیه و عملیاتی کردن تفاهم نامه دو جانبه با هدف ارائه خدمات به استان تاکید کرد و از آمادگی این مرکز آموزش عالی در استان برای ایجاد رشته های مورد نیاز شهرداری خبر داد.

امینی با اشاره به برگزاری نشست های برنامه ریزی در راستای تدوبن و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری سنندج بیان کرد: تاکنون نشست های کارشناسی در این راستا برگزار شده است و قرار است که زمینه های همکاری و توانمندی های دانشگاه و شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و برای عملیاتی کردن آنها تصمیم گیری شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به نظر مساعد شهردار و مدیران شهرداری سنندج برای همکاری با دانشگاه کردستان یادآور شد: انعقاد این تفام نامه می تواند زمینه را برای حضور هر چه بهتر اعضا هیئت علمی دانشگاه کردستان در پروژه های عمرانی و طرح های مطالعاتی عمران شهری در سنندج فراهم کند.