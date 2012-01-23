رئال و بارسا حریفان خود را چهار گله کردند/ پنجمین هت تریک مسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که در زمین مالاگا به میدان رفته بود موفق شد با هت تریک "لیونل مسی" و تک گل "الکسیس سانچز" با نتیجه چهار بر یک میزبان خود را از پیش رو بردارد. مسی در این بازی برای پنجمین بار در فصل جاری با پیراهن بارسلونا هت تریک کرد.

رئال مادرید نیز در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با دو پنالتی "کریستین رونالدو" و گل‌های "خوزه کالخون" و "مارسلو"، چهار بر یک آتلتیک بیلبائو درهم کوبید.

"ایکر کاسیاس"، سنگربان رئال در این دیدار ششصدمین بازی خود را با پیراهن این تیم انجام داد. او نخستین بار در 12 سپتامبر سال 1999 برای اولین بار با پیراهن رئال مقابل همین آتلتیک بیلبائو به میدان رفته بود.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* رئال مادرید 4 - آتلتیک بیلبائو یک

گل‌ها: مارسلو (25)، کریس رونالدو (47 - پنالتی و 67 - پنالتی)، خوزه کالخون (86) برای رئال و فرناندو یورنته (13) برای بیلبائو

* لوانته صفر - رئال زاراگوزا صفر

* مالاگا یک - بارسلونا 4

گل‌ها: لیونل مسی (33، 51 و 81) و الکسیس سانچز (48) برای بارسلونا و خوزه سالومون راندون (85) برای مالاگا

* رایووایه‌کانو صفر - رئال مایورکا یک

گل: ایوان رامیس (57)

* اوساسونا یک - والنسیا یک

گل‌ها: روبرتو سولدادو (85) برای والنسیا و مانوئل اورتیز لولو (90) برای اوساسونا

آخرین دیدار این هفته را امشب دو تیم قعر جدولی ویارئال و اسپورتینگ گیخون برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 49 امتیاز

2- بارسلونا 44 امتیاز

3- والنسیا 35 امتیاز

4- لوانته 31 امتیاز

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18- اسپورتینگ گیخون 18 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- ویارئال 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- رئال زاراگوزا 12 امتیاز