اختصاص 280 میلیون ریال تسهیلات برای تعویض مینی بوس های فرسوده

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این تسهیلات با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل استان مرکزی به اتوبوسهای فرسوده با کارکرد بیش از 25 سال تعلق می گیرد .

وی افزود: 80 میلیون ریال از این تسهیلات بلاعوض است و 200 میلیون ریال آن با نرخ 14 درصد پرداخت می شود.

مشرفی با بیان اینکه مینی بوس تعویضی باید در خطوط برون شهری کار کرده و راننده آن دارای کارت هوشمند باشد، گفت: خودروی اسقاطی با قیمت 30 میلیون ریال خریداری می شود.

وی افزود: متقاضیان باید با مراجعه به سایت شرکتهای تعویض خودرو، تقاضای خود را ثبت و به بانکهای عامل مراجعه کنند.

وی گفت: 110 دستگاه انواع خودروی جدید درسال جاری به ناوگان حمل و نقل استان اضافه شده است.