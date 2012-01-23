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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

مشرفی به مهر خبرداد:

اختصاص 280 میلیون ریال تسهیلات برای تعویض مینی بوس های فرسوده

اختصاص 280 میلیون ریال تسهیلات برای تعویض مینی بوس های فرسوده

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی گفت: 280 میلیون ریال تسهیلات به هر یک از متقاضیان طرح جایگزینی مینی بوس های فرسوده در استان پرداخت می شود.

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این تسهیلات با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل استان مرکزی به اتوبوسهای فرسوده با کارکرد بیش از 25 سال تعلق می گیرد .

وی افزود: 80 میلیون ریال از این تسهیلات بلاعوض است و 200 میلیون ریال آن با نرخ 14 درصد پرداخت می شود.
 
مشرفی با بیان اینکه مینی بوس تعویضی باید در خطوط برون شهری کار کرده و راننده آن دارای کارت هوشمند باشد، گفت: خودروی اسقاطی  با قیمت 30 میلیون ریال خریداری می شود.
 
وی افزود: متقاضیان باید با مراجعه به سایت شرکتهای تعویض خودرو، تقاضای خود را ثبت و به بانکهای عامل مراجعه کنند.
 
وی گفت: 110 دستگاه انواع خودروی جدید درسال جاری به ناوگان حمل و نقل  استان اضافه شده است.
کد مطلب 1515651

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