یادواره سردار شهید کبیری و ۱۵ شهید روستای خورآباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم یادواره سردار شهید محمد حسین کبیری و ۱۵ شهید روستای خورآباد که شامگاه یک شنبه در مسجد چهارده معصوم این روستا برگزار شد نماینده ولی فقیه در لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب ضمن اشاره به جایگاه رفیع شهدا، آنان را بصیرترین انسانها دانست و عنوان کرد: جوانان ما میبایست با الگو گرفتن از سیره شهدا و پیروی از فرمانهای مقام معظم رهبری، پیروان راستین شهدا باشند.
حجت الاسلام ولیزاده با بیان اینکه حفظ خط سرخ شهادت و اطاعت از ولایت از نقاط قوت مردم ایران اسلامی است افزود: بصیرت، وحدت و تبعیت از ولایت فقیه باعث شده که این مردم هم چون سد محکمی در برابر توطئهها و فتنههای دشمنان ایستادگی کنند.
نماینده ولی فقیه در لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب رمز جاودانگی شهدا را بصیرت، عزت و دین مداری عنوان کرد و گفت: یکی از راههای موثر در زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا حفظ ایمان و بصیرت است.
نماینده ولی فقیه در لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب رمز جاودانگی شهدا را بصیرت، عزت و دین مداری عنوان کرد و گفت: یکی از راههای موثر در زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا حفظ ایمان و بصیرت است.
حجت الاسلام احمد ولیزاده با تاکید بر اینکه معرفی شهدا و اهداف و آرمانهای آنان موجب افزایش بصیرت در افراد جامعه میشود، اضافه کرد: شهدا با الگو گیری از امام حسین (ع) به بصیرت والایی دست یافته و به انقلاب اسلامی ما عزت و افتخار بخشیدند.
وی در پایان این مراسم برگزاری یادواره شهدا را راهی موثر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان عنوان کرد و گفت: برگزاری یادوارهها تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
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