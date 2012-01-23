به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد، مهم ترین عامل در بروز آسیب های اجتماعی است ودر پیدایش آسیب های اجتماعی همواره اعتیاد دلیل اول و محکم هر جامعه بوده و هست.

همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های ناشی ازعدم امکان برآورده شدن خواست ها و نیازهای زندگی، موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد،عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی، انحراف جنسی و دیگر آسیب ها شده است.

وضعیت آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در شرایط کنونی، به دلیل پائین آمدن سن مبتلایان به آسیب ها، تنوع و گستردگی آسیب ها و ورود آسیب های جدید به سیستم جامعه مانند اینترنت و ماهواره وغیره و به طور کلی تغییر شکل آسیب ها در جامعه با پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی، در شرایط بسیار بحرانی به سر برده و نیازمند یک مدیریت و برنامه ریزی کلان و اراده و عزم همه جانبه در تمام نهادهای ذی ربط است.

با وجود بدون انکار و بدیهی آسیب های اجتماعی در هر جامعه، آنچه بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار می گیرد، تلاش برای از بین بردن عوامل و دلائل بروز آسیب ها در جامعه خواهد بود.

در رده نخست عوامل بروز آسیب های اجتماعی همواره اعتیاد رخ نمائی کرده و می کند، اما از آنجا که یکی از نهادهای متولی و مهم و کارآمد در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی در کشور ما سازمان بهزیستی است، نتایج به دست آمده از مراجعه آسیب دیدگان اجتماعی به مراکزبهزیستی در طول سه سال متوالی حکایت جالب و قابل توجهی را بیان می کند.

براساس تحقیقات و نتایج به دست آمده در جمع بندی اظهارات آسیب دیدگان اجتماعی درهر یک از زمینه های مختلف، یکی از مهم ترین علل و دلائل بروز آسیب های اجتماعی اعتیاد و خشونت است. بنابراین، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی که هر یک به نوعی بستری برای دیگری فراهم می کنند نیازمند توجه و برنامه ریزی کلان در تلاش برای استحکام بنیان خانواده ها خواهد بود.

مرکز بازپروری معتادان کرج راهی برای کاهش آسیب های اجتماعی

افتتاح و بهره برداری از دهمین مرکز بازپروری معتادان کشور در کرج گامی بسیار مهم است که خود می تواند بخش قابل توجهی از این آسیب ها را کاهش دهد.

فرماندار کرج در این رابطه در حاشیه افتتاح این مرکز که با حضور وزیر کشور به بهره برداری رسید، با بیان اینکه راه اندازی این مرکز نقش بسزایی در ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و کاهش آسیب ها دارد، اظهار داشت: اعتیاد به عنوان یک بلای خانمانسوز که امروزه به واسطه جنگ نرم دشمنان و توزیع گسترده انواع موادمخدر به خصوص شیشه سعی دارند نسل جوان کشور را از پای درآورده و بنیان خانواده و به تبع آن نظام را دچار پریشانی کنند، نکته قابل توجهی است که همواره ذهن مسؤولان و دلسوزان نظام را به خود مشغول کرده است.

مهدی ایران ن‍ژاد افزود: برای رهایی از این پدیده شوم اجتماعی تلاش های فراوانی از سوی دولتمردان صورت گرفت تا بتوانند با برنامه ریزی اساسی و اصولی توطئه دشمنان را خنثی کرده تا علاوه بر کاهش این معضل جوانان آلوده به انواع مواد افیونی را طی فرایندی علمی به آغوش خانواده و جامعه بازگردانند.

این مسؤول با اشاره به اینکه با راه اندازی این مرکز علاوه بر جمع آوری معتادان کارتن خواب تا حد قابل توجهی شاخص سرقت در سطح شهرستان کاهش می یابد، افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته بخش قابل توجهی از سرقت های صورت گرفته در سطح شهرستان توسط افراد معتاد صورت می گیرد که با راه اندازی این مرکز می توان علاوه بر ارتقاء ضریب امنیتی در شاخص سرقت، نسبت به ساماندهی امور این بیماران نیز اقدام کرد.

فرماندار کرج از جمله اهداف مهم راه اندازی این مرکز را ساماندهی معتادان شهرستان ذکر کرد و گفت: این افراد با فعال شدن مرکز بازپروری معتادان شهرستان که قرارداد آن توسط استاندار محترم البرز به امضا رسیده است، جمع آوری و ساماندهی می شوند.

وی تاکید کرد: بازگشت افراد معتاد به آغوش جامعه، هدف بزرگی است که با همکاری دستگاه های مختلف از جمله بهزیستی و فنی و حرفه ای محقق می شود.

ایران نژاد با اشاره به اینکه باید با اقدامات راهبردی در سایه همکاری و تعامل دستگاه های شهرستان برای رفع این معضل اجتماعی تلاش کنیم، بیان کرد: برنامه ریزی های آموزشی در راستای پیشگیری از اعتیاد، همکاری با مراکز مردم نهاد، نظارت بر مراکز درمانی شهرستان و جمع آوری و ساماندهی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد، برنامه ریزی آموزشی برای خانواده ها از جمله این اقدامات است. در این راستا اعطای بخشی از وام های قرض الحسنه برای کمک به این افراد، شناسایی و تهیه شناسنامه برای افراد معتاد به منظور انتظام بخشی به فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان، برخورد و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی و سنتی به ویژه در مناطق محروم جامعه که هدف استکبار به شمار می روند، از اهم اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ضرورت توجه به مباحث آموزشی برای اولیاء دانش آموزان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف گامی بسیار مهم در راستای مبارزه با پدیده اعتیاد در سطح شهرستان به شمار رود که امید می رود بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر مسؤولان ذی ربط قرار گرفته و ثمرات آن در جامعه به منصه ظهور برسد.

ایجاد اشتغال برای معتادان ضروری است

فرمانده انتظامی شهرستان کرج نیز معتقد است ایجاد اشتغال برای معتادان پس از پاکسازی می تواند از بازگشت معتادان به اعتیاد جلوگیری کند.

سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان با اشاره به راه اندازی اردوگاه بازپروری در کرج اظهار داشت: یکی از مهمترین خواسته های ما احیای بازپروری و نگهداری 6 ماهه معتادان برای سم زدایی و سپس ایجاد اشتغال برای معتادان بعد از پاکسازی است.

وی گفت: افراد معتاد معمولا بعد از پاک شدن به دلیل نداشتن شغل دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند؛ به همین دلیل حرفه آموزی و ایجاد شغل برای آنها ضروری است.

خیرخواهان تصریح کرد: درمان، بازگشت به جامعه و توانمندسازی معتادان از جمله اقدامات بسیار مهمی است که به واسطه راه اندازی این مرکز باید مدنظر قرار بگیرد.

فرمانده انتظامی کرج همچنین از عزم پلیس در پاکسازی شهر از معتادان برای کاهش آمار جرم خبر داد و خواهان همکاری دستگاه قضا برای مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر شد.

به هر روی اولین مرکز بازپروری معتادان در استان البرز فعالیت خود را آغاز کرد اما نباید از نظر دور داشت که توفیق این مرکز تنها در سایه همکاری دستگاه های مختلف استان میسر است تا زحمات صورت گرفته برای راه اندازی این مرکز به هدر نرود. مشارکت ادارات و نهادهای دولتی به فراخور فعالیتشان می تواند نویدبخش آینده ای روشن برای این افراد باشد چراکه بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده و جامعه علاوه بر مقابله و خنثی کردن توطئه دشمنان می تواند بارقه امید را در دل خانواده این افراد روشن کند. پس دست در دست هم دهیم به مهر تا میهن خویش را کنیم آباد.

.........................

شمسی یوسفی