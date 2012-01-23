اهانت نیروهای ناتو به کشته های افغان عامل حادثه جمعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، درحالی که طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت حادثه روز جمعه افغانستان اعلام کرد سربازی که به سوی نظامیان فرانسوی آتش گشوده، از سوی این گروه استخدام شده بود اما این سرباز افغانی اعلام کرده که مشاهده تصاویر اهانت نظامیان آمریکایی به کشته های افغان دلیل اصلی برای انجام این اقدام بوده است.
این سرباز افغان اعتراف کرده که پس از تماشای ویدئوی توهین آمیزی که نشان می داد تفنگداران نیروی دریایی امریکا همزمان با بیان لطیفه های رکیک در حال ادرار کردن بر روی اجساد کشته شدگان هستند، عاملی بوده که وی را برای کشتن سربازان خارجی در افغانستان به شدت تحریک کرده است.
در ماه گذشته انتشار تصاویر ویدیوئی از اهانت نظامیان امریکایی به اجساد کشته شدگان افغان به شدت موجب خشم مقامات و مردم افغانستان شد بطوری که مقامات واشنگتن مجبور به واکنش در این رابطه شدند.
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