اهانت نیروهای ناتو به کشته های افغان عامل حادثه جمعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، درحالی که طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت حادثه روز جمعه افغانستان اعلام کرد سربازی که به سوی نظامیان فرانسوی آتش گشوده، از سوی این گروه استخدام شده بود اما این سرباز افغانی اعلام کرده که مشاهده تصاویر اهانت نظامیان آمریکایی به کشته های افغان دلیل اصلی برای انجام این اقدام بوده است.

این سرباز افغان اعتراف کرده که پس از تماشای ویدئوی توهین آمیزی که نشان می داد تفنگداران نیروی دریایی امریکا همزمان با بیان لطیفه های رکیک در حال ادرار کردن بر روی اجساد کشته شدگان هستند، عاملی بوده که وی را برای کشتن سربازان خارجی در افغانستان به شدت تحریک کرده است.

در ماه گذشته انتشار تصاویر ویدیوئی از اهانت نظامیان امریکایی به اجساد کشته شدگان افغان به شدت موجب خشم مقامات و مردم افغانستان شد بطوری که مقامات واشنگتن مجبور به واکنش در این رابطه شدند.

در همین رابطه "جرارد لونگه" وزیر دفاع فرانسه در جریان سفر به افغانستان این سرباز افغان را به عنوان عامل نفوذی طالبان متهم کرده است. اما حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، این حمله را به عنوان یک اقدام فردی توصیف کرد. در اثر این حمله ۱۵ تن نیز مجروح شده‌اند.

سربازان فرانسوی روز جمعه (۲۰ ژانویه، ۳۰ دی) در منطقه تقب در ولایت کاپیسا واقع در حدود ۸۰۰ کیلومتری شمال شرق کابل از سوی یک سرباز افغان مورد حمله قرار گرفتند که چهار نفر از آنها کشته شدند.

بر پایه این گزارش، فرانسه حدود ۳۶۰۰ نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنها در کابل و کاپیسا به عنوان نیروهای ائتلافی ناتو مستقر هستند.