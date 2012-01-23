250 کیلوگرم مرفین در کرمانشاه کشف شد/ دستگیری قاچاقچیان بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از باندهای توزیع و حمل مواد مخدر در استان کرمانشاه که اقدام به قاچاق مواد مخدر مرفین می کردند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: از این افراد دستگیر شده بیش از 250 کیلوگرم مرفین کشف و ضبط شده است.

سردار کشوری تاکید کرد: این باند به روش بسیار ماهرانه ای اقدام به جاسازی این مواد در یک دستگاه کمپرسی کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به نحوه دستگیری و شناسایی این باند گفت: چندی پیش خبر قاچاق مواد مخدر توسط این باند که از مرزهای شرقی کشور اقدام به حمل مواد مخدر به غرب و شمال غرب و سپس به اروپا می کردند، به پلیس کرمانشاه رسید که فورا پیگیری مسئله در برنامه کاری ما قرار گرفت.

کشوری افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه پس از انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی، موفق به شناسایی اعضای این باند در کمترین زمان ممکن شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه مامورین موفق شدند از این باند یک محموله 250 کیلویی مرفین کشف کنند و اعضای این باند را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در سالجاری، تاکید کرد: در 10 ماهه نخست امسال 1117کیلو انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط شده است که نشان دهنده رشد 24 درصدی کشفیات ما در این زمینه دارد.