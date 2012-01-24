رسول توکلی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "عروسی خانه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: آشنایی مخاطب با فرهنگ و آداب و رسوم بخش‌های مختلف کشور پهناورمان از مهمترین اهداف تولید این تله فیلم به حساب می‌آید و همزمانی دو مراسم عروسی و عزا سوژه اصلی داستان این فیلم است.

وی افزود: به خاطر نیاز به بازنویسی داستان اولیه از اواخر شهریور 90 کار بازنویسی آغاز و همزمان امور پیش تولید، ساخت دکور، بازنویسی نهایی به موازات هم پیش رفت.

این تهیه‌کننده ابراز داشت: پس از آماده شدن فیلمنامه، تصویربرداری آغاز شد و تا پایان دی ماه در شهر اراک ادامه داشت. توکلی با اشاره به اینکه مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی آغاز شده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده بهمن ماه تله فیلم "عروسی خانه" آماده پخش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای تولید این تله فیلم از تکنیک‌های متداول همچون از سه دوربین در بخشی از سکانس‌های فیلم استفاده شده است، اظهار داشت: باید از مردم خوب روستای هزاوه از توابع استان اراک که در یکی از زیباترین مناظر طبیعی زندگی می‌کنند و در تولید و همراهی با این پروژه نهایت همکاری را داشتند، تشکر و قدردانی کنم؛ چرا که بهره‌مندی از این فضا نیز جذابیت بصری خوبی را برای این تله فیلم رغم زده است.

تهیه کننده تله فیلم "عروسی خانه" با اشاره به بخش‌هایی از داستان این تله فیلم بیان داشت: محمود در آستانه برگزاری مراسم عروسی تنها پسرش محمد سر از پا نمی‌شناسد. همه چیز مهیای برگزاری عروسی به یادماندنی است که خبرفوت حاج صحبت هیاهویی در روستا به پا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در پاره‌ای از صحنه‌ها بیش از 150 نفر بازیگر و هنرور حضور دارند، اشاره کرد: در مرحله پیش تولید نامزدهای مختلفی را در تهران مورد ارزیابی قرار دادیم و همزمان با گرفتن تست از بازیگران بومی نهایتاً به ترکیب کنونی رسیدیم.

سیاوش طهمورث، میرطاهر مظلومی، فاطمه طاهری، دباغ، افسانه ناصری، سعید هرانف و... از جمله بازیگرانی هستند که در این تله فیلم به ایفای نقش پرداختند.

دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: مجتبی خوشدامن، بازنویسی نهایی: رسول توکلی و محسن توکلی، تصویربردار: محمد فضیله، صدابردار: حمیدرضا اسلامی، طراح گریم: مهیاد میمی، مدیر تولید: ناصر نصری، منشی صحنه: آزاده قربانی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مسعود حقی، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، امور اداری و مالی: زهرا توکلی، تهیه شده در سازمان صدا و سیمای مرکز اراک (شبکه آفتاب) و مجری طرح : موسسه فرهنگی هنری نقش جهان