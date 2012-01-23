علوی: حجت برای اصولگرایان باید نظر جامعتین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان به نقش ویژه جامعتین در اردوگاه اصولگرایان اشاره کرد و با بیان اینکه راهبرد جبهه متبوعش همسویی و همراهی با جبهه متحد اصولگرایان است، گفت: جامعتین با پیشینه طولانی نشان دادند که همواره در مسیر ولایت حرکت می کنند، مسیری که امام دنبال می کرد و امروز همان راه را رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه می دهند. پس حجت برای اصولگرایان باید نظر جامعتین باشد.

متن گفتگوی جبهه متحد اصولگرایان با سید محمود علوی به شرح ذیل است:

آقای محسن رضایی به چه مقدار ساز و کار جبهه متحد اصولگرایان را برای انسجام نیروهای انقلاب مفید می دانند؟

در این باره باید از شخص آقای رضایی سئوال کنید اما تا آنجایی که در جریان هستم هم وی و هم اعضای جبهه ایستادگی بر وحدت در جریان اصولگرا تاکید دارند و این را می توان در موضع گیری اعضای شورای عالی جبهه ایستادگی و شخص آقای رضایی دید. اما تا کنون از سوی جبهه متحد پاسخی داده نشده است. و اگر این مسیر ادامه یابد جبهه ایستادگی با لیست مستقل وارد عرصه انتخابات می شود. البته پیام هایی از سوی جبهه متحد دریافت شد ومنوچهر متکی به عنوان نماینده جبهه متحد اصولگرایان با شورای عالی جبهه ایستادگی دیدار و گفتگو کرد که این گفتگو ها مفید بود.

همچنین طبق رهنمود آیت الله مهدوی کنی هیئت رئیسه جبهه ایستادگی با آقایان تقوی و ابوترابی دیدار و گفتگو کردند و قرار شد این دو بزرگوار نتیجه را به شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان منتقل و هر تصمیمی که اتخاذ می شود به جبهه ایستادگی ارائه دهند.

بنده به عنوان کسی که در جمع اعضای جبهه ایستادگی حضور پیدا می کنم می توانم بگویم که راهبرد این جبهه همراهی با جبهه متحد اصولگرایان است وتمایل داریم که در این مسیر حرکت کنیم ، حتی در همایش جبهه ایستادگی که در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد اینجانب اعلام کردم اگر از سوی جبهه ایستادگی کسی در لیست جبهه متحد اصولگرایان نباشد باز ترجیح می دهیم با جبهه متحد همراهی کنیم. ولی به گفته باباطاهر "مهربانی باید از دو سر باشد". بالاخره جبهه متحد باید پیام همگرایی جبهه ایستادگی را می پذیرفت و از نماینده این جبهه در جلسات شورای مرکزی متحد اصولگرایان دعوت می کرد.



جبهه ایستادگی که آقای روح الامینی را معرفی کرده است؟

روح الامینی به عنوان رابط جبهه ایستادگی معرفی شده است. ضمن آنکه جبهه ایستادگی نمی خواهد در حاشیه قرارگیرد و اگر با این بی مهری ها مواجه شود در انتخابات لیست مستقل ارائه خواهد داد، اما امیدواریم با تدبیر جبهه متحد اصولگرایان شاهد حرکت مستقل جبهه ایستادگی در انتخابات مجلس نهم نباشیم و این جبهه نیز به عنوان یکی از اضلاع اصولگرایی شناخته شود.

البته اگر ناچار شویم فهرست مستقل ارائه دهیم باز در اردوگاه اصولگرایان حرکت خواهیم کرد و می توانم با قاطعیت بگویم که 80 درصد نامزدهای مورد حمایت ایستادگی با جبهه متحد اصولگرایان مشترک خواهند بود.



اگر جبهه متحد اصولگرایان شما را در فهرست قرار ندهد به نفع نامزدهای جبهه کنار می روید؟

حضور بنده به درخواست اقشار وسیع مردم صورت گرفته است و نمی توانم دعوت مردم و گروه های ولایت مدار را نادیده بگیرم، نظر کسانی که اینجانب را برای حضور در انتخابات دعوت کرده اند مهم است به همین جهت حضوری فعال در عرصه انتخابات مجلس نهم خواهم شد و صحنه رقابت را ترک نخواهم کرد.



آقای علوی، شما بر وحدت جبهه ایستادگی در اردوگاه اصولگرایان تاکید کردید و در عین حال معتقد هستید که اگر مجبور شوید لیست جداگانه بدهید اشتراک آن لیست با فهرست جبهه متحد زیاد خواهد بود اما برخی از تشکل ها و چهره های اصولگرا این رقابت درون گفتمانی را به صلاح نمی دانند در این باره توضیح دهید؟

انتخابات یعنی عرصه رقابت و با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات اصلاح طلبان ترجیح دادند منفرد در انتخابات شرکت کنند نیازمند رقابت پررنگ در درون خانواده اصولگرایان هستیم، مجموعه هایی که در اصول، اشتراک دارند ولی در بعضی از تفکرات دیدگاه های مختلفی را دنبال می کند، می توانند در انتخابات مجلس نهم با یکدیگر رقابت کنند. براین اساس تشکل هایی همچون جبهه پایداری و جبهه ایستادگی شکل گرفتند بدون اینکه برخورد خصمانه ای را با جبهه متحد اصولگرایان داشته باشند، می خواهند فضا را به سمت رقابت پیش ببرند.

نیروهای انقلاب می توانند زیر چتر ولایت فقیه باهم متحد شوند، در اصول و آرمان های انقلاب یک صدا عمل کنند اما در عین حال می توانند، لیست های متعددی را منتشر کنند. لیست های متعدد در بین اصولگرایان نباید باعث نگرانی شود، آنچه باعث نگرانی می شود، جبهه گیری هایی است که همراه با خشونت، بی اخلاقی، ریختن آبروی افراد و تخریب یکدیگر صورت می گیرد. اگر حرمت همدیگر را حفظ کنیم می توانیم در یک خانواده رقابت خوبی را داشته باشیم.

باز، لیست های متعدد باعث می شود که آرا شکسته شود و جریان رقیب وارد مجلس شود

بنده به این موضوع اشاره کردم که در صورت ارئه لیست های متعدد، اکثر نامردها مشترک خواهند بود و نباید به تقابل صددرصدی دامن زد البته در این صورت(تکثر لیست های انتخاباتی)برخی از نامزدها با آرا بالا و برخی دیگر با آرا پائین وارد مجلس می شوند اما نباید از رقابت اصولگرایان هراسید. همچنین معتقدم رقابت درون گفتمانی باعث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهد شد، آنها می توانند در این صورت نامزدهای مورد حمایت خود را پیدا کنند و به انان رای دهند.

شما هم معتقدید دوم خردادیها و انحرافیون در انتخابات شرکت نکردند؟

درباره حضور جریان اصلاحات در انتخابات باید بگویم که هنوز لیست جریان ها مشخص نشده است و نمی توان از هم اکنون اعلام کرد که چه تعداد از جریان دوم خرداد در انتخابات شرکت کرده اند. اما اصلاح طلبان ترجیح دادند در این دوره بدون تابلو و با چراغ خاموش وارد شوند. چرا که اگر با نام و نشان می آمدند با اقبال مردم مواجه نمی شوند. اما آنچه می توان گفت آن است که اصلاح طلبان و هواداران آنها در انتخابات شرکت خواهند کرد و مشارکت مردم، مشارکت قابل توجهی خواهد شد و نمی توان حضور این جریان سیاسی در انتخابات را نادیده گرفت.

درباره جریان انحرافی چه نظری دارید؟

آنها نیز همانند اصلاح طلبان در انتخابات بدون تابلو وارد عرصه شده اند، از سوی دیگر با استفاده از موقعیت های سیاسی و اجرایی که در اختیار دارند می خواهند نقش تأثیرگذاری را در انتخابات مجلس نهم ایفا کنند. به همین جهت برای خرید آراء اقلامی را در اختیار مردم قرار می دهند، تا از این طریق سوء استفاده کنند. البته شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدهای جریان انحرافی را رد کند، نماینده ای که بخواهد به کانون های قدرت و ثروت وصل شود صلاحیت نمایندگی مردم را ندارد.

ائتلاف جریان انحرافی با اصلاح طلبان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اصلا نباید انحراف را جریان نامید، جریان، نام، تابلو و اساسنامه دارد در صورتی که انحرافیون هیچ کدام ازآنان را ندارند. هرجریانی که ضعیف باشد و توانایی معرفی خود را نداشته باشد مسلم است که می خواهد پشت سر دیگران قرار گیرد اما درباره نحوه ائتلاف باید به زمان انتخابات نزدیک شویم تا همه چیز مشخص شود.

سه شاخص سلبی لیست اصولگرایان این است که ساکتین فتنه، انحراف و فساد در لیست نباشند این سه شاخص را تبیین کنید.

در جریان اصولگرایی ما با 2 بخش نرم افزاری و سخت افزاری روبرو هستیم. در بخش نرم افزاری شاخصه های اصولگرایی در منشور جامعتین تبیین شده است . جامعتین دراین منشور اصول، مبانی و شاخصه های اصولگرایی را اعلام کرده اند.

بنابراین ما مانیفست جامعی را از اصولگرایی داریم و به لحاظ نرم افزاری در جریان اصولگرا مشکلی نداریم. در زمینه سخت افزاری با توجه به 2 شخصیت ارزنده حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی سازوکارهایی اندیشیده شده است و چهره های شاخص و تاثیرگذار اصولگرا دور هم جمع شده اند و سازوکاری را مشخص کرده اند.

حرکت این 2 بزرگوار جامع ترین حرکت در حوزه سخت افزاری است. باید بر اساس چارچوبی که حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی تبیین کرده اند حرکت کرد. هیچ چارچوبی را نمی توان پیدا کرد که در آن اتفاق نظر صد در صدی وجود داشته باشد، باید برویم دنبال سازوکاری که در آن اعتماد ایجاد شود و مطمئن هستم سازوکاری که این عزیزان تبیین کردند بالاترین درصد اعتماد را به همراه خواهد داشت. چرا که درآن ولایتمداری، زاویه داشتن با جریان فتنه، فساد و انحراف لحاظ شده است.

یعنی شما معتقد هستید در سازوکاری که از سوی جامعتین طراحی شده است، ساکتین فتنه، انحراف و فساد بعنوان نامزد انتخابات قرار نمی گیرند؟

این شاخص ها از نظر این 2 بزرگوار پنهان نمی ماند. وبدون شک افرادیکه با شاخصه های اصولگرا همخوان نیستند و مواضع 2 پهلویی را اتخاذ کرده اند دیگرنمی توانند در عرصه انتخابات با تابلو و گفتمان اصولگرایی حضور پیدا کنند .اما در اینکه چه کسانی از شاخصه های اصولگرایی برخوردار نیستند اختلاف نظر وجود دارد. ملاک برای ما نظر حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی است.

جامعتین با پیشینه طولانی نشان دادند که همواره در مسیر ولایت حرکت می کنند، مسیری که امام دنبال می کرد و امروز همان راه را رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه می دهند. پس حجت برای اصولگرایان باید نظر جامعتین باشد.

افرادی وجود دارند که برخی آنها را اصولگرا می دانند اما در برخی برهه های حساس به نظام ضربه زدند در مورد این نوع افراد نظر تببینی خود را بگوئید.

کسانی که با موضع گیری و اظهار نظر خود به نظام ضربه زدند دیگر نمی توانند ان را توجیه کنند چرا که به هیچ وجه قابل بخشش نیست و نمی توان آنها را اصولگرا نامید،اصولگرایی با ضربه زدن به نظام قابل جمع نیست.

امامعتقدم اصولگرایی با شاخصه ها و مبانی روبرو است، و باید افراد را با آن شاخصه ها مورد ارزیابی قرار داد.

مجلس هشتم با آسیب های روبرو بود، یک آسیب شناسی در مورد مجلس هشتم داشته باشید

هیچ مجلسی از آسیب مصون نیست و هر عملکردی دارای جنبه های مثبت و منفی است و معمولا در پایان هر دوره مجلس عملکرد قوه مقننه مورد حمله قرار می گیرد. بخش قابل توجه آن سیاسی است به خاطر آنکه عده ای می خواهند با این تخریب ها کرسی های مجلس را از آن خود کنند و این تخریب ها با واقعیت انطباق ندارد. به همین جهت باید پس از انتخابات عملکرد مجلس را مورد ارزیابی قرار داد تا جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

یعنی مجلس هشتم با هیچ آسیبی روبه رو نبوده است؟

مجالس در زمینه نظارت نسبتا ضعیف عمل کرده اند. در قانونگذاری مباحث به صورت کلان مطرح می شود و نمایندگان به آن رای می دهند اما در حوزه نظارت این ضعف دیده می شود.و مجلس فعلی همچون مجالس گذشته در حوزه نظارت ضعیف عمل کرد. ولی با این اوصاف مجلس هشتم تمام تلاش خود را به کار بست تا در مسیر انقلاب حرکت کند و با آسیب هایی که در مجلس ششم شاهد بودیم مواجه نشد.

در مورد موارد زیر، پاسخهای یک کلمه ای بدهید:

سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش: نهادی فرهنگی-آموزشی که نیازهای ارتش در زمینه عقیدتی و سیاسی را دنبال می کند

مجلش ششم: پرچالش ترین مجلس

مجلس هفتم: آرامش بعد از طوفان

مجلس هشتم: با چاش های گوناگون مواجه بود

فتنه: آمیختگی حق و باطل

معیشت مردم: نیاز به برنامه ریزی دارد

بیکاری: مشکلی که اگر مورد توجه قرار نگیرد آسیب وارد می کند

فارس: خواستگاه همیشه هنر

لامرد: مردم سخت کوش و ولایت مدار

