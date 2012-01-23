ویژه برنامه های دهه فجر در شبکه استانی دنا تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان باشت گفت: این ویژه برنامه ها با مشارکت فرمانداران و صدا و سیما تهیه می شود و در آن دستhوردهای نظام در این استان تبیین می شود.

وی افزود: در ویژه برنامه جنگ تلویزیونی از تمام ظرفیت های شهرستانها از جمله نخبگان، آداب و رسوم بومی و محلی مناطق استفاده می شود.

رحیمی معرفی این استان در سطح ملی و بین المللی را یکی از مهمترین برنامه های صدا و سیمای استان در ایام نوروز عنوان کرد و گفت: این استان از جاذبه های طبیعی و زیبایی های بی نظیری برخوردار است که در صورت معرفی آنها شاهد افزایش حضور گردشگران در این استان خواهیم بود.

وی بیان داشت: در این خصوص ویژه برنامه هایی برای معرفی هرچه بیشتر این استان تهیه شده و یا در دست تولید است که در ایام نوروز از شبکه استانی دنا و سایر شبکه ها پخش می شود.

امام جمعه باشت نیز در این دیدار گفت: صدا و سیمای استان در انعکاس اخبار و حضور مردم در صحنه های مختلف عملکرد مثبتی داشته است.

حجت الاسلام عبودی با اشاره به پخش برنامه های جشن امامت و سوگواری عاشورا در شهرستانهای استان، بر ضرورت تولید و پخش برنامه هایی که موجب همدلی بیشتر بین مردم می شود، تاکید کرد.

فرماندار باشت نیز در این دیدار گفت: کوهستانی بودن بخش قابل توجهی از شهرستان باشت موجب عدم پوشش تلویزیونی در بعضی از روستاهای این شهرستان شده است.

علی اصغر قلی پور تلاش برای پوشش همه شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران را در نقاط مختلف باشت ضروری عنوان کرد.