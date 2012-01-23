10 دستگاه کانکس در جاده های استان سمنان مستقر شد

حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با توجه به تعطیلات روزهای یکشنبه و سه شنبه علاوه بر ایستگاههای پلیس راه 10 دستگاه کانکس برای امدادرسانی و کنترل ترافیک در جادههای استان مستقر می شدند افزود: مسافران و رانندگان در صورت بروز حادثه و یا ماندن در جاده می توانند با شماره 110 تماس بگیرند تا به این طریق به آنها امدادرسانی شود.



جاده های استان سمنان با واقع شدن در مسیر شرق به غرب کشور "مشهد – تهران" و عبور میلیون‌ها زائر آستان قدس رضوی و عبور شاهراه ترانزیتی اروپا، ایران، کشورهای آسیایی میانه از این استان از پرتردد ترین جاده های کشور می باشد.