سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مذاکرات آتی جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 اظهار داشت: به این مذاکرات هم می توان خوشبینانه و هم بدبینانه نگاه کرد، به نظر می رسد آمریکا و انگلیس در شرایط فعلی، اهدافی را برای این مذاکرات در نظر دارند و به نوعی می خواهند از شرایط انفعالی که دارند خارج شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعمال تحریم ها، اقدامات خصمانه و خلاف قوانین بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی این کشورها باعث سرخوردگی آنان نزد افکار عمومی شده است، خاطر نشان کرد: آمریکا و غرب هم اکنون با مشکلات داخلی و خارجی فراوانی دست به گریبان هستند، یک نوع بی اعتمادی نسبت به آنها ایجاد شده است و با مطرح کردن این گفتگوها در پی آن هستند که به نوعی بخواهند قضه را جبران و آرامشی را در کشورهای خود ایجاد کنند.

نماینده رشت در مجلس در بیان رویکرد دیگر مطرح کردن بحث گفتگوها از سوی 1+5 گفت: رویکرد دیگر هم آن است که آنها بخواهند به شیطنت ها و شانتاژهای خود علیه ایران ادامه دهند و یک نوع شانتاژ و تبلیغات ایجاد کنند.

آقازاده گفت: عدم اعتماد نسبت به برخی طرف های ایران خصوصا آمریکا و انگلیس وجود دارد و احساس نمی شود که فرآیند مثبتی در بحث گفتگو داشته باشیم، مسلما مطرح شدن بحث مذاکره از سوی آنها بیشتر برای بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان اهداف غرب از مطرح کردن بحث مذاکرات قرار دارد، گفت: ایران همواره بر گفتگو اصرار دارد و بحث ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای را دنبال می کند و قطعا تحت تاثیر القائات و فریبکاری های آنها قرار نمی گیرد و با رعایت اصول گفتگو و مبانی، مذاکرات را پیگیری می کند.