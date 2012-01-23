  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

هفته هجدهم بوندس‌لیگا/

دورتموند، هامبورگ را گلباران کرد/ لورکوزن به سختی از سد ماینتس گذشت

دورتموند، هامبورگ را گلباران کرد/ لورکوزن به سختی از سد ماینتس گذشت

هفته هجدهم رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های دورتموند و بایرلورکوزن مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند با نتیجه 5 بر یک هامبورگ را در هم کوبید تا علاوه بر اینکه با بایرن مونیخ صدرنشین هم امتیاز شود تفاضل گل خود را نیز به باواریایی‌ها بسیار نزدیک کند. در دیگر دیدار شب گذشته لورکوزن به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود ماینتس گذشت.

- نتایج بازی‌های شب گذشته بوندس‌لیگا به شرح زیر است:
* هامبورگ یک - دورتموند 5
گل‌ها: پائولو گوئررو (86) برای هامبورگ و کوین کراسکروتز (16)، رابرت لواندوفسکی (37 و 83)، یاکوب بلاژیکوفسکی (58 و 76) برای دورتموند

* بایرلورکوزن 3 - ماینتس 2
گل‌ها: زدنیک پاسپچ (10 - گل به خودی)، مانوئل فردریش (34) و لارس بندر (70) برای لورکوزن و اگن پولانسکی (50) و مارکو کالیگیوری (53) برای ماینتس

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 37 امتیاز - تفاضل گل 31+
2- دورتموند 37 امتیاز - تفاضل گل 27+
3- شالکه 37 امتیاز - تفاضل گل 18+
4- مونشن گلادباخ 36 امتیاز
---------------------------------------------------------
16- کایزرسلاترن 17 امتیاز
17- فرایبورگ 16 امتیاز
18- آگسبورگ 15 امتیاز

کد مطلب 1515710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها