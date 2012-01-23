دورتموند، هامبورگ را گلباران کرد/ لورکوزن به سختی از سد ماینتس گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند با نتیجه 5 بر یک هامبورگ را در هم کوبید تا علاوه بر اینکه با بایرن مونیخ صدرنشین هم امتیاز شود تفاضل گل خود را نیز به باواریایی‌ها بسیار نزدیک کند. در دیگر دیدار شب گذشته لورکوزن به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود ماینتس گذشت.

- نتایج بازی‌های شب گذشته بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

* هامبورگ یک - دورتموند 5

گل‌ها: پائولو گوئررو (86) برای هامبورگ و کوین کراسکروتز (16)، رابرت لواندوفسکی (37 و 83)، یاکوب بلاژیکوفسکی (58 و 76) برای دورتموند

* بایرلورکوزن 3 - ماینتس 2

گل‌ها: زدنیک پاسپچ (10 - گل به خودی)، مانوئل فردریش (34) و لارس بندر (70) برای لورکوزن و اگن پولانسکی (50) و مارکو کالیگیوری (53) برای ماینتس

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 37 امتیاز - تفاضل گل 31+

2- دورتموند 37 امتیاز - تفاضل گل 27+

3- شالکه 37 امتیاز - تفاضل گل 18+

4- مونشن گلادباخ 36 امتیاز

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16- کایزرسلاترن 17 امتیاز

17- فرایبورگ 16 امتیاز

18- آگسبورگ 15 امتیاز