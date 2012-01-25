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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

یک عضو فراکسیون انقلاب:

جریان انحرافی پشت پرده بولتن سازی علیه چهره‌های اصولگرا است

جریان انحرافی پشت پرده بولتن سازی علیه چهره‌های اصولگرا است

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان انحرافی با بولتن سازی علیه چهره های موجه جریان اصولگرا قصد ایجاد خدشه در وحدت اصولگرایان را دارد.

بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به بولتن سازی علیه چهرهای اصولگرا اظهار داشت: مقام معظم هبری در آستانه انتخابات تاکید زیادی بر جلب اعتماد مردم، رعایت اخلاق انتخاباتی و تلاش برای حضور حداکثری  داشتند بنابراین بولتن سازی‌ها علیه چهره های موجه و مقبول اصولگرا دقیقا برخلاف معیار های اخلاق انتخاباتی بوده و با القای بی اعتمادی در سطح جامعه بر حضور حداکثری مردم تاثیرگذار خواهد بود.

این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: جریان انحرافی با القای اختلاف میان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح  یزدی به دنبال ایجاد خدشه در روند وحدت اصولگرایان و آلوده کردن فضای سیاسی جامعه به اتهامات بی اساس است.

کد مطلب 1515711

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