بهروز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به بولتن سازی علیه چهرهای اصولگرا اظهار داشت: مقام معظم هبری در آستانه انتخابات تاکید زیادی بر جلب اعتماد مردم، رعایت اخلاق انتخاباتی و تلاش برای حضور حداکثری داشتند بنابراین بولتن سازی‌ها علیه چهره های موجه و مقبول اصولگرا دقیقا برخلاف معیار های اخلاق انتخاباتی بوده و با القای بی اعتمادی در سطح جامعه بر حضور حداکثری مردم تاثیرگذار خواهد بود.

این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: جریان انحرافی با القای اختلاف میان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مصباح یزدی به دنبال ایجاد خدشه در روند وحدت اصولگرایان و آلوده کردن فضای سیاسی جامعه به اتهامات بی اساس است.