غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و جلسه ای که مجلس با دولت درباره این موضوع هفته گذشته برگزار کرد، گفت: جلسه مفصلی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیران عامل بانکهای دولتی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه هفته گذشته در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.

وی گفت: البته قرار بود جلسه ای غیر علنی با حضور بهمنی رئیس بانک مرکزی برگزار شود که بهمنی نیامد اما روز بعد جلسه ای با حضور وی در کمیسیون اصل نود برگزار شد.

بانک مرکزی مدیریت ارز را رها کرده است

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: در این دو جلسه به طور مفصل مسائل مربوط به بازار ارز و سکه و تبعات استمرار این وضعیت بررسی شد. بنده در این جلسه به طور مفصل درباره مشکلات ناشی از نوسانات قیمت ارز و طلا صحبت کردم. ایراد من این بود که بانک مرکزی مدیریت بر ارز را رها کرده است.

مصباحی مقدم گفت: قیمت ارز باید "شناور مدیریت شده" می‌شد، اما بدون اینکه مدیریت شود، شناور شد.

بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نوسان قیمت ارز

وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون این اشکال مطرح کردم که آنچه امروز به اقتصاد ما حتما لطمه خواهد زد نوسان قیمت است این نوسانات جلوی تصمیم گیری فعالان اقتصادی را می گیرد و آنها نمی دانند چه کار کنند! نمی دانند چند روز دیگر چه اتفاقی قرار است رخ دهد!

نماینده تهران گفت: کار تولید، واردات و صادرات با این نوسان قیمت ارز متوقف شده است و این آسیب فراوانی به اقتصاد می زند. دولت باید هرچه سریع تر دست به کار شود. باید قیمت متعادلی را مبنا قرار دهد، اگر نرخ 1125 تومان نرخ متعادلی است همان را مبنا قرار دهد و اگر نه، یک نرخ دیگر را مبنا قرار دهد، به هر حال باید کاری کند تا این وضع ادامه نیابد. اینطور نباشد که نوسان قیمت در بازار ارز ادامه پیدا کند و هر روز یک قیمت داشته باشد. دولت باید تکلیف را برای فعالان اقتصادی مشخص کند.

مصباحی مقدم درپاسخ به این سئوال که دولت چه برنامه ای برای کنترل بازار ارز در این جلسه ارائه کرد، گفت: در این جلسه به ما وعده کردند که در حال انجام کارهایی هستند از جمله اینکه برخی خبرها منتشر شد که دولت کارگروه تشکیل داده برای بررسی این مسئله و اقداماتی برای مدیریت بازار ارز انجام خواهد داد.

ذخایر ارزی بانک مرکزی بالای 100 میلیارد دلار است

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: یک نکته قابل توجه این است که خوشبختانه از نظر ذخایر ارزی و طلا نگرانی نداریم. ذخیره ارزی ما در دو بخش صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی است که در صندوق توسعه ملی 28 میلیارد دلار و در بخش ذخایر ارزی بانک مرکزی بالای 100 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: بنابراین نگرانی از منابع ارزی وجود ندارد. در ادوار گذشته نیز چنین اتفاقی افتاد که شرایط ذخایر ارزی ما به صفر رسید، اما مدیریت خوب آن دوره باعث شد بحرانی به وجود نیاید و چنین مسائلی را که امروز شاهدیم درآن زمان پدید نیاید.

مصباحی مقدم گفت: ذخیره طلای کشور هم ذخیره سنگینی است که شاید برای دهها سال ذخیره داشته باشیم. اما مدیریتی که دولت باید اعمال کند، ندارد.

نمی دانیم چرا دولت موضوع را رها کرده است

وی گفت: در ماجرای اجرای هدفمندی یارانه ها شاهد مدیریت قوی و کارآمد از سوی دولت بودیم، نمی دانیم که چه اتفاقی افتاده که دولت در اینجا موضوع را رها کرده است.

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که تا چه میزان شایعاتی مبنی بر اینکه دولت تعمدی در نوسان و افزایش قیمت ارز و سکه دارد، درست است، گفت: اگر بنا بود درآمد حاصل از قیمت بالای ارز به بانک مرکزی برسد، این حرف درست بود اما درآمد مابه التفاوت 1125 تومان تا 1800- 1900 تومان به بانک مرکزی نمی رسد، بلکه به جیب دلالان می رسد. پس این حرف درست نیست.

حیثیت دولت در کنترل ارز و سکه رفته است

وی ادامه داد: حتی اگر واسطه ها از ناحیه دولت باشند و این پول دقیقا به جیب دولت برود پاسخ من این است که هیچ مدیر عاقلی منفعت یک درصدی را به خسارت صددرصدی ترجیح نمی دهد. چرا که منفعت ناشی از افزایش قیمت ارز، سود اندکی در برابر خسارتی است که از این ناحیه به دولت وارد می شود. حیثیت دولت رفته است، کدام عاقل چنین معامله ای می کند؟ درآمد کسب شده از این راه نسبت به درآمد های دولت به میزانی نیست که دردی را دوا کند.

بانک مرکزی انفعالی عمل کرد

مصباحی مقدم گفت: دولت درآمدهای فوق العاده ای از نفت و مالیات دارد آیا عاقلانه است که دولت توسط دلالان وارد معرکه شود؟ البته محتمل است که بانک مرکزی انفعالی عمل کرده باشد یعنی در شرایطی که قیمت بالا برود بگوید چرا دیگران بخورند و ما نخوریم اما همین هم عاقلانه نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد مدیریت کند باید به گونه ای مدیریت کند که این روند مهار شود نه اینکه به آن دامن بزند.

وی خاطرنشان کرد: من مشکل را از ضعف مدیریت می دانم.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که چرا افزایش قیمت را در روزهای تعطیل هم شاهد افزایش قیمت سکه و ارز بوده ایم نیز گفت: علت این است که خرید و فروش در خارج از بازار و خارج از فضای شفاف انجام می گیرد. عده ای به صورت فوری به پول احتیاج دارند و ارز می فروشند و عده ای هم به صورت فوری به ارز نیاز دارند و خریداری می کنند این می شود که این خرید و فروش ها هم روی قیمت تاثیر می گذارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سئوال که مجلس برنامه ای برای پیگیری موضوع و یا گفتگو با نمایندگان دولت خواهد داشت، گفت: دیگر موضوع دست مجلس نیست . مجلس دیگر چه کاری می تواند انجام دهد؟ به نظرم قوی تر از آنچه روز سه شنبه درمجلس انجام گرفت معنا ندارد. مگر اینکه مجلس دست به استیضاح وزیری بزند که نقشی در مدیریت بانک مرکزی ندارد.

شخص رئیس جمهور باید به میدان بیاید

وی ادامه داد: معتقدم از این پس باید تمام مطالبات مردم و مسئولان از دولت و شخص رئیس جمهور باشد که به میدان بیایند و نگذارند اتفاق بدی که می افتد استمرار پیدا کند.

مصباحی مقدم گفت: دولت باید قوی وارد شود و حتما از عهده اش برمی آید. شبیه این اتفاق در سال 74 رخ داد که قیمت دلار ناگهانی افزایش یافت. اما مدیریت کردند و مشکل حل شد. متاسفانه مسئولان ارزی ما طی یکی دو سال اخیر پله پله از نظر مدیریتی پایین آمده اند به عبارت دیگر کار را به اهلش نسپردند.

کار به اهلش سپرده نشده است

نماینده تهران گفت: من در آغاز جلسه روز سه شنبه این آیه قرآن را قرائت کردم که "خداوند امر کرده امانت را به اهلش بسپارید" مشکل این است که اینها کار را به اهلش نسپرده اند و مدیریت بانک مرکزی به گونه ای بوده است که مدیریت ارز را افت داده است.