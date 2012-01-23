به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه چهارم توسعه تمامی روستاهای بالای 20خانوار کشور به شبکه ملی برق ایران متصل شدند و برای نخستین بار جشن یرق رسانی به روستاهای پرجمعیت کشور برگزارشد.

با به پایان رسیدن طرح انتقال برق به روستاهای بالای 20 خانوار در سطح کشور، وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه انتقال برق به روستاهای بالای 10 خانوار را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس فاز نخستین این پروژه ملی با انتقال برق به 310 روستای بالای 10 خانوار در ایام دهه فجر سالجاری و با سرمایه گذاری 160 میلیارد ریالی به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی گسترده وزارت نیرو برای توسعه شبکه برق به تمامی نقاط محروم و دور افتاده کشور، گفت: در دهه فجر امسال 310 روستای بالای 10 خانوار در استان‌های مختلف کشور از نعمت برق بهره مند خواهند شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه با اجرای این پروژه حدود پنج هزار نفر از نعمت برق بهره مند می شوند، تصریح کرد: در این طرح بیشترین پروژه به شرکت‌های توزیع برق جنوب کرمان با 94 روستا، توزیع برق سیستان و بلوچستان با 79 روستا و توزیع برق شمال کرمان با 37 روستا اختصاص دارد.

از سوی دیگر همزمان با توسعه شبکه برق روستایی در سطح استان های مختلف کشور، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای برق رسانی به روستاها یکی دیگر از سیاست‌های پیش روی وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه است.

در برنامه چهارم توسعه حدود یکهزار روستای ایران با استفاده از توسعه انرژی‌های نو همچون بادی و انرژی خورشیدی به شبکه برق متصل شدند و پیش بینی می شود در سالجاری هم روستاهایی در استانهای کردستان، سمنان، هرمزگان، خوزستان،‌ آذربایجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر از طریق انرژی‌های نو صاحب برق‌ ‌شوند.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه 64 هزار مگاوات برق در ایران فراهم شده است، ضمن آنکه پیش بینی می شود تا تابستان سال 1391 حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود.

یکی از سیاست‌های فعلی وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید، کاهش اتلاف و ارتقای راندمان افزایش تولید برق در ایران طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاههای تولید پراکنده است.



در همین حال دولت قصد دارد تا تابستان سال آینده حداقل 10 واحد جدید نیروگاهی را به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار بدهد که با راه اندازی این نیروگاهای جدید علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، راندمان تولید برق در سطح نیروگاههای ایران هم افزایش می یابد.