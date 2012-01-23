148 پروژه در شهرستان های بانه و قروه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در دومین جلسه برنامه ریزی ستاد دهه مبارک فجر افزود: در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از 242 برنامه متنوع در سطح شهرستان بانه و 37 پروژه عمرانی، خدماتی، تولیدی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل خون شهدا و تلاش و زحمات رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و پشتیبانی مردم ولایت مدار ایران اسلامی است که موجب رشد و تعالی کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده است.

فرماندار شهرستان بانه ادامه داد: ویژه برنامه های دهه مبارک فجر امسال مصادف با برگزاری دو انتخابات هم زمان مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری است که مسئولان باید اطلاع رسانی لازم را به منظور حضور حداکثری مردم انجام دهند.

منصوری بر اطلاع رسانی از خدمات دولت و هر چه باشکوه تر برگزار کردن برنامه های دهه فجر تاکید کرد و یادآور شد: باید زمینه ای فراهم شود که تمام آحاد مردم شهرستان با آرامش خاطر بتوانند در این مراسم ها شرکت کنند.

بهره برداری از 111 پروژه عمرانی در شهرستان قروه

فرماندار شهرستان قروه نیز در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان گفت: 111 طرح عمرانی، خدماتی و اقتصادی با 49 عنوان همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان قروه به بهره برداری می رسد.

نادر فخری با اعلام این خبر افزود: برای اجرای این طرح ها در مجموع 371 میلیارد و 972 میلیون ریال اعتبار صرف شده است که با بهره برداری از آنها سه هزار و 795 خانوار از خدمات آن بهره مند می شود و برای 95 نفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود.

وی مهمترین این طرح ها را شامل هفت طرح گاز رسانی، پنج طرح راهسازی، چهار طرح آبرسانی روستایی، 16 طرح مسکن محرومان، 70 طرح دامپروری و کشاورزی و دو طرح بهداشتی و درمانی عنوان کرد.

فرماندار شهرستان قروه در پایان بهره برداری از چهار طرح عمران شهری، یک طرح هادی روستایی، یک طرح آموزشی و بهره برداری از مسکن مهر را از دیگر پروژه های در دست احداث دهه فجر انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: در مجموع 111 پروژه در دست احداث 77 طرح به عمران و آبادی روستاهای این شهرستان اختصاص دارد.